Carlotta Dell'Isola si era ormai lasciata alle spalle l'esperienza al Grande Fratello Vip ma, dopo essere rimasta delusa dalle parole di Alfonso Signorini (che non ha esitato a dichiarare che si aspettava molto di più da lei), non ci ha pensato su due volte a tornare a parlare del reality. Consapevole del fatto che la sua carriera potrebbe finire dopo questo "flop", ci ha tenuto a precisare che in lei convivono "due anime", quella da guerriera che ha mostrato a Temptation Island e quella da ragazza educata e perbene che è emersa al reality di Canale 5. Al di là delle polemiche e delle critiche, Carlotta continua a essere amatissima sui social ed è proprio attraverso foto e Stories che ha lasciato senza parole i fan. Il motivo? Ha cambiato look in modo drastico, apparendo decisamente trasformata rispetto agli esordi in tv.

Il nuovo taglio di capelli di Carlotta Dell'Isola

Siamo sempre stati abituati a vedere Carlotta Dell'Isola con i capelli lunghi e biondi durante le sue diverse esperienze televisive ma nelle ultime ore le cose sono cambiate. Se al Grande Fratello Vip era stata criticata per le sue extension "a vista" applicate non proprio nel migliore dei modi, ora che si è affidata a Federico Fashion Style sembra essere un'altra persona. Dopo aver detto addio a quelle ciocche "posticce", ha rivoluzionato anche il taglio. L'ex gieffina ha detto addio alla chioma extra long e ha provato un caschetto lungo super trendy che le dona moltissimo, lo porta liscio, con le punte all'indentro e con la fila molto laterale che le copre parte della fronte.

in foto: Il nuovo look di Carlotta

Perché Carlotta Dell'Isola ha cambiato look

Carlotta non ha rinunciato al biondo, il suo "marchio di fabbrica", anche se ha optato per delle sfumature platino su ciuffo e punte, lasciando le radici scure e naturali come impone il trend del momento. Il motivo per cui ha rivoluzionato la sua immagine in modo tanto radicale? Lo ha spiegato lei stessa nella didascalia delle foto postate su Instagram, dove ha scritto: "Coco Chanel, tempo fa, diceva che una donna che si taglia i capelli, è una donna che sta per cambiar vita. Ecco ragazze, nulla di tutto ciò. Ogni tanto amo cambiare e Federico Fashion Style mi accontenta sempre! E voi come mi preferite? Con i capelli lunghi o con i capelli corti?". Insomma, nessun evento rivoluzionario nel futuro di Carlotta, semplicemente aveva voglia di rinnovarsi in prossimità della primavera.