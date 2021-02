Cara Delevingne è una delle bionde più amate del mondo dello spettacolo e, sebbene abbia la passione per i cambi look sopra le righe, è sempre rimasta fedele al suo colore naturale. Certo, ha osato spesso con dei "colpi di testa" estremi, dai tagli cortissimi alle acconciature rasate, ma, fatta eccezione per una volta in cui si è presentata sul red carpet con lo scalpo argentato, non ha mai provato tinture originale. Ora le cose sono cambiate e, sarà perché voleva aggiungere un tocco di novità alla sua immagine o perché semplicemente si era stancata dei blonde hair, ma la cosa certa è che ha cambiato look in modo drastico, mostrandosi in una versione inedita sui social. Per la prima volta ha detto addio al biondo, apparendo quasi irriconoscibile.

Il nuovo look di Cara Delevingne

Siamo sempre stati abituati a vedere Cara Delevingne con i capelli biondi, fin dagli esordi ha sempre sfoggiato una chioma chiara, spaziando tra il color miele e il platino, ma nelle ultime ore ha stravolto drasticamente la sua immagine. La modella e attrice ha fatto visita al parrucchiere di fiducia e ha provato una tintura castana dall'effetto molto naturale. Nella didascalia ha poi scritto ironicamente "Le bionde si divertono di più, ma le more…". Certo, ha scelto delle gradazioni leggermente più scure rispetto al solito ma basta confrontare la foto recente con uno scatto di qualche giorno fa per notare l'incredibile differenza. Ha modificato anche il taglio, provando uno shag lungo e scalato con dei ciuffi corti sulla parte anteriore. Lo ha portato mosso, lanciando il trend che di sicuro spopolerà durante la prossima estate, ovvero quello delle onde naturali.

in foto: Cara con i capelli castani

Lo shag scalato è il taglio da avere

In quanti hanno pensato subito all'estate e alla bella stagione non appena hanno visto la foto del nuovo look di Cara Delevingne? Tutte le appassionate di acconciature e tagli originali saranno liete di sapere che il suo shag lungo e scalato diventerà il must-have dei prossimi mesi. È contraddistinto da dei ciuffi corti sulla parte anteriore che alleggeriscono la chioma ma che possono essere portati anche come una normale frangia a tendina. Essendo molto scalato anche sulle lunghezze, inoltre, appare molto vaporoso, soprattuto se portato mosso come ha fatto la nota attrice. Così facendo, è possibile aggiungere un tocco decisamente rock alla propria immagine.