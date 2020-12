I capelli mossi sono molto belli ma, contrariamente a quanto si pensa, non sono facili da gestire. Purtroppo, questo tipo di capelli perdono volume e forma facilmente fino a che il capello non è più né liscio né riccio. Inoltre, tendono a diventare crespi con l'umidità e la chioma risulta essere sempre in disordine e scompigliata.

Per avere una capigliatura sempre perfetta, gli hair-stylist suggeriscono di usare dei prodotti specifici anticrespo sia per il lavaggio che per l'asciugatura. Una corretta hair routine prevede l'uso di shampoo, maschera, balsamo e oli idratanti. Questi prodotti, soprattutto quelli arricchiti con oli naturali – olio di Argan o olio di mandorle – ed estratti vegetali, nutrono la fibra capillare, idratando il capello dalla radice alla punta, senza appesantirlo. In questo modo, si elimina l'effetto crespo a favore di una chioma corposa e voluminosa. Anche lo styling durerà più a lungo, che siano onde definite o un liscio impeccabile.

Vediamo insieme quali sono i migliori prodotti sul mercato per trattare i capelli mossi. È possibile trovare i prodotti più adatti alle proprie esigenze nei negozi specializzati nella vendita di prodotti per la cura dei capelli, nelle profumerie come Sephora o nella sezione "Cura dei capelli" di Amazon.

I migliori prodotto per capelli mossi

Abbiamo selezionato i 10 prodotti migliori per capelli mossi, considerando il rapporto qualità/prezzo e le recensioni degli utenti che hanno già provato questi prodotti.

Alfaparf Precious Nature Shampoo – 1 L

Alfapart Precious proprone questo shampoo realizzato con prodotti naturali al 100% utile per gestire e disciplinare i capelli mossi. Deterge il cuoio capelluto delicatamente senza danneggiare la fibra capillare. Il siero d'uva districa i capelli e ammorbidisce il capello mentre la lavanda definisce i ricci e dona volume alla chioma. Senza paraffine, oli minerali, coloranti di sintesi. È preferibile eseguire il lavaggio con acqua tiepida.

pro: la sua formula è naturale al 100%

contro: la sua profumazione può non essere gradita

Grace & Stella Co. maschera all'Argan – 300 ml

La maschera Grace&Stella Co. è perfetta per curare i capelli secchi e crespi. Grazie alla sua formula arricchita da ingredienti naturali è in grado di nutrire il capello danneggiato e indebolito. L'olio di Argan ripara le doppie punte ed elimina la forfora. L'olio di girasole stimola la ricrescita naturale dei capelli e idrata il cuoi capelluto. Infine, l'estratto di frutta di Guava blocca l'umidità, districando i capelli e rendendoli pettinabili. È un prodotto cruelty-free, senza parabeni e solfati.

pro: ripara e nutre i capelli danneggiati

contro: non è adatto ai capelli grassi

Label M Leave-in Conditioner – 1 L

Label M ha realizzato questo balsamo senza risciacquo in grado di contrastare il tanto odiato effetto crespo. Contiene ingredienti naturali come il succo della foglia di Aloe Vera che elimina l'effetto crespo donando lucentezza ai capelli. L'estratto di zenzero che grazie all'azione del magnesio, del potassio e del fosforo fortifica il cuoio capelluto e la proteina della soia che ripristina gli amminoacidi e le proteine perdute.

pro: è un prodotto senza risciacquo

contro: ha un prezzo leggermente superiore agli altri balsami

Biopoint Orovivo Elisir di Bellezza – 100 ml

L'olio Biopoint è un vero trattamento di bellezza che regala lucentezza ai tuoi capelli. È composto da tre oli naturali ognuno con una funzione diverse: l'olio di Argan, olio di Cipero e olio di semi di lino, tutti biologici. Il primo nutre con estrema leggerezza e incredibile setosità, il secondo dona volume ai capelli e il terzo rende la cuticola morbida e levigata per una massima luminosità. La fragranza ambrata e dolce con un fondo di vanigliati accompagna nel fascino dei profumi d’Oriente. Può essere applicato sia sui capelli umidi che sui capelli asciutti senza ungere.

pro: può essere applicato anche sulla lunghezza senza ungere

contro: non deve essere applicato sulle radici altrimenti sporca il capello

REDKEN Waves Sea Salt spray – 250 ml

Lo spray Redken è perfetto per chi ama l'effetto onde che regala l'acqua di mare. Realizzato con sale marino ha una funzione volumizzante che modella i capelli fino ad ottenere l'effetto onde desiderato. Va applicato sui capelli umidi e con le mani bisogna accartocciare i capelli fino ad ottenere la texture che si vuole. Ha un finish leggermente bagnato e lascia la capigliatura scompigliata. Per un risultato eccellente lascia asciugare i capelli naturalmente o utilizza il diffusore.

pro: ideale per creare beach waves perfette

contro: va applicato dopo un balsamo per evitare che secchi troppo i capelli

Phyto Phytodéfrisant Geléé Anti Crespo – 100 ml

Gelée propone questo balsamo ottimale per i capelli indisciplinati e crespi. Contiene il 99% di ingredienti di origine naturale come la salvia e gli estratti di malva. È un prodotto senza risciacquo e basta una noce di prodotto. Applicare sui capelli molto bagnati e poi dividerli in ciocche. Dopo, pettinare e districare ogni ciocca dalla radine fino alla punta con l'aiuto di un pettine.

pro: è un trattamento che va ripetuto nel tempo

contro: il prezzo è un po' eccessivo rispetto alla quantità

Collistar Shampoo Voluminizzante – 250 ml

Il best seller in casa Collistar è lo shampoo volumizzante adatto per trattare i capelli fini. Grazie alla sua formula deterge delicatamente rispettando la delicata struttura di questa tipologia di capello, assicurando ai capelli fini il nutrimento necessario senza appesantirli. Shampoo dopo shampoo rinforza la struttura della fibra capillare rendendola visibilmente più forte.

pro: rinforza i capelli fini

contro: i primi risultati arrivano dopo un po' di tempo

Alkemilla Gel Modellante – 100 ml

Il gel modellante Alkemilla è in grado di domare i capelli ricci e mossi con una tenuta flessibile e morbida grazie agli estratti vegetali di lino, girasole, mandorle e cocco. Il Pantenolo contenuto in formula previene che il capello di disidrati e combinato alla proteina di soia protegge la fibra capillare creando un micofilm protettivo. Applicare la quantità desiderata dopo lo shampoo su capelli umidi ed asciugare.

pro: modella e protegge i capelli

contro: se usato in quantità eccessive può seccare i capelli

L'Oréal Professionnel Paris Spray Per Capelli – 250 ml

L'Oreal Tecni Art Savage Panache è uno spray in polvere per capelli da applicare al posto della lacca. Il prodotto ideale per dare tenuta e texture ad ogni acconciatura senza lasciare residui. Va applicato sui capelli bagnati e poi si può procedere ad acconciare nel modo desiderato. Tra le sue particolarità c’è la tripla diffusione del prodotto, permessa dall’apposito augello a tre fori.

pro: fissa in maniera impeccabile qualsiasi tipo di acconciatura

contro: può appesantire i capelli

Tigi Catwalk Curls Rock Amplifier – 150 ml

Il Tigi Curlesque Curls Rock Amplifier e' una crema leggera che mira a controllare e definire i capelli ricci. Questo trattamento leave-in è la soluzione a capelli mossi che hanno bisogno di un aiuto per raggiungere la giusta forma. Grazie alla sua formula arricchita con oli essenziali idrata lo stelo del capello e dona spessore. In questo modo è in grado di realizzare onde perfette e lucenti.

pro: definisce senza appesantire

contro: se usata in quantità eccessive sporca i capelli

Come disciplinare i capelli mossi e combattere l'effetto crespo

Per avere una chioma perfetta, che non sia sempre in disordine e indisciplinata valutiamo alcuni fattori. I prodotti che andremo ad acquistare devono essere specifici per la tipologia di capello che dobbiamo trattare. Un altro consiglio è di leggere sempre l'Inci di ciascun prodotto. Infine, regoliamo e limitiamo l'uso di piastre e asciugacapelli.

Valuta la tua tipologia di capello

La prima cosa da fare è capire che tipo di capello abbiamo. Vediamo insieme le principali distinzioni

capelli ondulati: sono capelli che non danno molti problemi, tendenzialmente lisci ma con qualche onda. Soffrono comunque per l'effetto crespo.

capelli mossi: l'effetto è quelli di onde naturali, un po' scompigliate. Possono essere sottili o spessi. Non è facile gestirli perché sono spesso in disordine e, per questo motivo, si finisce per stirarli.

Non è facile gestirli perché sono spesso in disordine e, per questo motivo, si finisce per stirarli. capelli molto mossi: questa tipologia presenta onde ben disegnate quasi tendenti al riccio. Sono soggetti all'effetto crespo.

Utilizza uno shampoo anticrespo

Come abbiamo detto, il trucco per evitare che si crei l'effetto crespo è idratare a fondo il capello già durante il lavaggio. Per questo motivo i professionisti del settore consigliano di optare per uno shampoo che sia poco schiumogeno, arricchito di sostanze nutrienti ed oli, che non appesantisca il capello. Se è possibile, scegliere uno shampoo ed un balsamo coordinati. Per preparare già la chioma utilizzate uno shampoo effetto volumizzante. Talvolta, si può sostituire lo shampoo con il balsamo. Questo metodo è chiamato co-washing. Il balsamo contiene dei principi attivi detergenti meno aggressivi rispetto ad uno shampoo, pertanto, deterge il cuoio capelluto in profondità senza stressare il capello. È l'ideale per trattare capelli fragili e secchi ed avere una chioma più morbida e disciplinata.

Metodo LOC

LOC è l'acronimo di liquido, olio e crema. Questo metodo è usato per trattare i capelli mossi e ricci. L'obiettivo è trattenere l'umidità del capello così da renderlo più flessibile ed elastico ed evitare che si spezzi facilmente. Garantisce anche una durata maggiore dello styling. I prodotti sono applicati nell'ordine che abbiamo detto, sui capelli appena lavati. Come liquido possiamo scegliere un balsamo senza risciacquo che elimini l'effetto crespo. Distribuite una noce sui capelli divisi già in ciocche. Dopo, applicare un olio utile a mantenere l'idratazione del capello e a donargli volume. Infine, scegliamo una crema idratante per capelli che li renda elastici e morbidi così da poterli acconciare più facilmente.

Attenzione perché questo metodo è sconsigliato ai capelli di media e bassa porosità che non assorbono bene i prodotti e rischierebbero solo di esserne appesantiti. Stesso discorso vale per i capelli fini. In questi casi, optiamo solo per una buona maschera che idrati i capelli. Facciamo attenzione, in caso di capelli grassi, ad applicarla solo sulla lunghezza e sulle punte. Le maschere in commercio sono davvero tante e si distinguono per funzione e durata del trattamento.

Asciugali con le tecniche giuste

Il segreto per avere onde perfette è quello di asciugarle naturalmente al sole. Purtroppo questo in inverno non è possibile senza rischiare di ammalarsi. Per questo motivo, possiamo seguire dei piccoli consigli per avere lo stesso risultato con l'asciugacapelli e con l'aiuto di un diffusore. Tamponiamo i capelli con un asciugamano in microfibra e districhiamoli con un pettine. Prima di passare all'asciugatura possiamo spruzzare un prodotto termo protettivo che difende la fibra capillare dal calore del phon. Dopodiché, procediamo ad asciugarli ad una temperatura media ed una potenza bassa. Ricordiamoci di non puntare il calore direttamente sulle punte, altrimenti rischiamo di seccarle. Manteniamo l'asciugacapelli ad una distanza di 10 cm. Per un look più selvaggio possiamo asciugarli a testa in giù!

Fissa il tuo styling con il siero texturizzante

Per assicurarti una piega che duri più a lungo, usa un siero texturizzante con finish effetto lucido. È perfetto da usare sia sui capelli lisci che sui capelli mossi. Ideale per uno styling morbido e senza residui. Va applicato sui capelli umidi prima di procedere alla messa in piega.

Usa la schiuma per ravvivare i tuoi capelli

Se vuoi mantenere un look naturale ma non vuoi rinunciare ad una chioma voluminosa, la schiuma può essere un'ottima alleata. Dopo aver lavato i capelli con uno shampoo specifico per capelli mosse e ondulati, districhiamoli con un pettine e dividiamoli in ciocche. A quanto punto possiamo distribuire la schiuma su tutta la capigliatura. Procediamo con l'asciugatura a testa in giù, con l'aiuto del diffusore asciughiamo lentamente e a media temperatura.

Attenzione all'Inci

Come accade per ogni prodotto che utilizziamo per la cura del nostro corpo, anche quando si tratta della hair care routine, dobbiamo fare attenzione agli ingredienti contenuti nei prodotti che stiamo acquistando. Tutte le informazioni utili sono contenuti nell'INCI, cioè l'etichetta presente sulla confezione. In questo modo eviteremo di acquistare prodotti contenenti solfati, agenti schiumogeni e alcol, che andrebbe ad appesantire la nostra chioma. Possiamo poi optare per prodotti biologici, realizzati interamente con ingredienti naturali al 100% che non danneggiano il nostro cuoio capelluto e nemmeno l'ambiente.

Scegli marche specializzate

Il mercato dei prodotti per la cura dei capelli è davvero molto ampio. Sono tanti i brand che producono e commerciano prodotti specifici per tutti i tipi di chiome. Oggi, anche i prodotti professionali usati dai parrucchieri, sono comprati ed utilizzati dalle persone per uso domestico. Tra le marche più utilizzate troviamo L'Oreal, Collistar, Biopoint, Label M e Kerastase.

Limita l'uso di piastre e asciugacapelli

Oltre all'uso dell'asciugacapelli, che in inverno è indispensabile per evitare raffreddori e cervicali, molto spesso per avere delle onde più definite o un liscio perfetto, ci si rifà all'uso di piastre. Il calore e l'azione modellante della piastra, soprattutto se usata con frequenza, danneggia e indebolisce il capello. Per questo motivo, si consiglia di usare dei prodotti termoprotettori che creano una sorta di film protettivo su tutte le lunghezze limitando anche l'insorgere delle doppie punte.