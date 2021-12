Capelli lunghissimi e lisci per l’inverno 2022: Belén Rodriguez è l’icona di stile da seguire Belén Rodriguez ha seguito la mania dei liquid hair extra lisci ma la cosa particolare è che l’ha declinata in una versione chic e “principesca”. Sui social appare sempre più spesso con i capelli lunghissimi, così facendo ha lanciato il trend da seguire assolutamente durante l’inverno 2022.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche tempo a questa parte sono sempre di più le star che ci danno un "taglio netto" con pixie cut e caschetti cortissimi: sebbene si tratti di acconciature in gran voga, l'inverno 2022 potrebbe vedere una radicale inversione di tendenza. A dimostralo di recente è stata Belén Rodriguez, che sui social si è mostrata spesso non solo con dei capelli dalle lunghezze extra ma anche con una piega super liscia. Essendo meravigliosa, sta bene in ogni versione, ma è chiaro che questo hair look inedito le dona uno stile principesco assolutamente da imitare.

Il nuovo look di Belén

Belén Rodriguez è un'indiscussa icona fashion e ne ha data l'ennesima prova lanciando l'hair trend da imitare nell'inverno 2022. Se si segue il suo profilo social, si nota che ha temporaneamente detto addio al taglio medio che sfoggiava da anni per provare un'inedita chioma extra long. La porta legata in una coda di cavallo alto e l'effetto "raperonzolo" è assicurato. Certo, probabilmente si tratta solo di extension che possono essere applicate e rimosse a piacimento, ma tutte le appassionate di moda possono ispirarsi a lei per essere più glamour che mai durante la stagione più fredda dell'anno. Su quale piega puntare? Naturalmente su quella extra liscia ed effetto seta proprio come l'argentina.

Belén Rodriguez con i capelli lunghissimi

La piega extra liscia è la mania del momento

Si chiamano "liquid hair" e sono i capelli "a spaghetto" che vanno di moda da qualche mese a questa parte. Se da un lato sia molto alto il rischio di andare incontro a "l'effetto Morticia della famiglia Addams", dall'altro si tratta di un'acconciatura dal mood elegante e formale che permette di sbizzarrirsi con i look, osando anche con qualcosa di eccentrico e sopra le righe. La chioma extra liscia è molto eclettica, può essere portata scelta o legata in una coda di cavallo alta come Belén, è perfetta sia per gli eventi glamour che per la quotidianità e dona sempre un aspetto ordinato e chic, soprattutto se si usano prodotti per un finish lucido. Attenzione però: i capelli lisci si sporcano facilmente, dunque è necessario curarli con attenzione e regolarità.