Mantenere una piega perfettamente liscia al mare può risultare difficile: la salsedine, il sole e il vento rendono i capelli crespi e gonfi, creando onde e movimenti anche su chi ha i capelli perfettamente lisci. Non si tratta solo di una questione di styling, ma anche di salute del capello: questi fattori infatti possono danneggiarne la struttura, rendendo la chioma sfibrata e secca. Una problematica che può colpire anche in città, quando per via dell'umidità i capelli diventano indomabili. Ma niente paura: esistono dei prodotti in grado di aiutarti a mantenere una piega liscia anche al mare.

Come avere i capelli lisci al mare

Disciplinare i capelli dopo una giornata in spiaggia potrebbe non essere semplice: la chioma potrebbe apparire secca e presentare persino dei nodi. Come fare allora per evitare l'effetto crespo e secco dei capelli? Per prima cosa bisogna proteggerli in spiaggia con uno spray nutriente da vaporizzare sulla chioma prima di esporsi al sole e prima di fare il bagno. Distribuitelo in modo uniforme su tutte le ciocche, dalla radice alla punta, aiutandovi se necessario con un pettine a coda. Sarà poi fondamentale utilizzare i giusti prodotti anche durante la detersione dei capelli: scegli uno shampoo nutriente in modo da ammorbidire i capelli e lascia in posa una maschera o un balsamo sulle punte in modo da districare facilmente i capelli prima dell'asciugatura.

Quali prodotti usare per avere i capelli lisci in spiaggia

Ma quali sono i prodotti indispensabili per avere una piega liscia anche al mare? Nashi Argan ha creato il My Beach Set, un kit composto dal trio perfetto per prendersi cura dei tuoi capelli. Al suo interno è presente uno shampoo per contrastare l’azione disidratante del sole, nutrire i capelli e proteggerli soprattutto se colorati, una maschera per idratare in profondità e disciplinare e un prodotto protettivo da applicare in spiaggia per proteggere la tua chioma dai raggi UV, districare in un solo gesto e facilitare la piega anche all’aria aperta. Hair Radiance Keratin Spray di Freshly Cosmetics invece è un balsamo spray alla cheratina senza risciacquo che migliora la pettinabilità dei capelli, li rende più morbidi e luminosi e previene i danni termici combattendo al tempo stesso l'effetto crespo. BC Bonacure Sun Protect di Schwarzkopf Professional idrata i capelli dopo l'esposizione al sole e li rende soffici e leggeri. Da provare anche F7 Forma Il Liscio Effetto Piastra di Hairmed, lo spray lisciante alla cheratina, disciplina e rilassa le fibre dei capelli. Davines propone invece Questo è un Fluido Stirante Idratante, un fluido cremoso per il perfetto look liscio. Idrata e disciplina i capelli eliminando l'effetto crespo e bloccando l'umidità. Scopri nella gallery tutti i prodotti da utilizzare per avere una piega perfettamente liscia anche al mare.

Come fare una piega perfetta in estate

Con le temperature elevate non sempre si vuole ricorrere all'utilizzo del phon e della piastra per avere capelli perfettamente lisci: esistono dei metodi alternativi per creare la piega liscia, dalla ruota svedese alla tecnica degli elastici di spugna. Una delle pieghe più trendy dell'estate 2021 è però la piega nude, un metodo facile e comodo per ottenere una piega morbida e sinuosa. La tecnica è molto semplice: non dovrai fare altro che attorcigliare i tuoi capelli umidi in piccoli chignon e lasciarli asciugare all'aria aperta. Una volta asciugati potrai sciogliere i capelli e pettinarli con un pettine in legno a denti larghi. Il risultato sarà una piega con un leggerissimo movimento naturale e i capelli saranno morbidi e luminosi.