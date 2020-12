Guardando le chiome splendenti e vaporose delle star è facile immaginare che dietro ci siano trattamenti costosi e saloni di bellezza esclusivi. E invece spesso il segreto è un classico "rimedio della nonna", magari tramandato in famiglia per generazioni. Da Gigi Hadid a Catherine Zeta-Jones, molte attrici e top model hanno rivelato che, quando non sono sul set, amano rilassarsi in casa prendendosi cura di sé con rimedi naturali molto semplici da copiare. Alcune puntano sui "super ingredients" dalle proprietà nutrienti, come olio di cocco e avocado; altre hanno stupito tutti con prodotti insoliti come la birra o la maionese, prodotto usato ad esempio dalla biondissima Serena di Gossip girl, Blake Lively. Ecco cinque ricette testate dalle star.

Miranda Kerr e l'olio di cocco

La supermodella australiana sfoggia una chioma castana soffice e luminosa, rischiarata da sfumature bionde: il suo segreto è una maschera super idratante a base di olio di cocco e aceto di mele, ingrediente capace di donare un boost di lucentezza ai capelli. Un trattamento degno di un angelo, non a caso Miranda Kerr è stata dal 2007 al 2013 uno dei più famosi Angeli di Victoria's Secret.

in foto: Miranda Kerr

Blake Lively e la maionese

L'attrice di Paradise Beach e Café Society ha rivelato che dietro alla sua iconica chioma bionda c'è un trattamento che si tramanda da generazioni nella sua famiglia: un impacco alla maionese. Blake Lively ha raccontato in un'intervista a Byrdie che la madre le ha insegnato ad applicare la maionese sulle lunghezze e sulle punte prima di farsi lo shampoo: in questo modo evita che i capelli si secchino con i detergenti e previene le doppie punte. L'uovo e l'aceto infatti fortificano i capelli e li lasciano lucidi. Risultato garantito: al di là delle esigenze di copione, Blake Lively ha fatto pochi cambiamenti drastici negli anni, rimanendo fedele alla chioma bionda e fluente di Serena Van Der Woodsen in Gossip Girl.

in foto: Blake Lively

Gigi Hadid e l'impacco di tre giorni

La supermodella da poco è diventata mamma e ha deciso di cambiare look, provando una frangia morbida che le accarezza il viso. Negli anni però è rimasta fedele al suo colore biondo miele, che cura con impacchi di olio di cocco. Ma il vero ingrediente segreto per mantenere le sue ciocche morbide e setose nonostante il continuo styling sul set è il tempo. Lo ha rivelato durante un'intervista con WMagazine.com: "Se ho tempo libero, faccio un impacco di olio di cocco ai miei capelli, li lego in uno chignon e poi non li lavo per un po' ", ha spiegato la super modella. Qualche ora? No, qualche giorno. "Non sciogliere i capelli per tre giorni, fai agire l'olio di cocco", consiglia. E dà anche indicazioni su come lavarli alla fine: "Applica prima lo shampoo, poi risciacqua, poi di nuovo lo shampoo. Se bagni i capelli prima, l'acqua impedirà allo shampoo di entrare nei tuoi capelli e rimarranno ancora unti".

in foto: Gigi Hadid in passerella

4. Adriana Lima e l'avocado

Tra i super ingredients per pelle e capelli l'avocado ha un posto speciale: nutriente e ricco di olii, è una vera coccola per le lunghezze sfibrate. Non a caso la modella Adriana Lima lo usa una volta a settimana per una maschera fai-da-te da applicare sulla sua chioma bruna. Il rimedio naturale ha una storia antica: in un'intervista a Into The Gloss ha rivelato che è un trattamento molto comune in Brasile, il suo Paese d'origine. "Mescoliamo il balsamo per capelli con l'avocado per fare un vero trattamento, lascia i capelli molto brillanti", ha detto. Tempo di posa? Tra i trenta e i quarantacinque minuti. Serve pazienza, ma l'ex Angelo di Victoria's Secret promette che ne varrà la pena. L'avocado infatti ha un grande vantaggio: "Non lascia nessun odore sui capelli, promesso".

in foto: Adriana Lima in passerella

Catherine Zeta-Jones e la birra

L'attrice di Chicago è famosa per i suoi capelli corvini. Il segreto di bellezza non sta in un trattamento costoso ma in una semplice bottiglia di birra. In un'intervista al Daily Mail, Catherine Zeta-Jones ha rivelato che dopo lo shampoo applica un balsamo fatto in casa a base di miele e birra. "Ho l'odore del fondo di un barile di birra per giorni dopo – ha commentato – ma funziona molto bene sui capelli".