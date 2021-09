Can Yaman a Venezia manda in delirio i fan: tutti gli occhi sono per il suo look sexy Grande protagonista della quinta giornata del Festival del Cinema di Venezia è stato Can Yaman. L’attore turco è giunto per ricevere un premio nell’ambito del Filming Italy Best Movie Award, che lo ha eletto personaggio televisivo dell’anno. Tantissimi fan sono giunti in laguna per vedere dal vivo il loro beniamino, che anche stavolta ha sfoggiato un look seducente e sofisticato.

A cura di Giusy Dente

Can Yaman a Venezia 78 in Dolce & Gabbana

Can Yaman è nel pieno della sua popolarità, giunta in seguito a Daydreamer, la commedia romantica che ha conquistato i telespettatori italiani. La storia d'amore con protagonista l'attore turco è andata in onda su Canale 5 ed è stata un grande successo di pubblico; ha fatto conoscere anche nel nostro Paese il 31enne, che dopo la laurea in Giurisprudenza ha deciso di dedicarsi interamente alla recitazione. Anche Can Yaman è sbarcato a Venezia in occasione della Mostra del Cinema, per ricevere un riconoscimento nell'ambito del Filming Italy Best Movie Award. Era uno degli ospiti più attesi al Lido e il suo arrivo ha mandato in tilt i fan, accorsi numerosi.

Can Yaman a Venezia 2021

Dal photo call al red carpet, Can Yaman è stato uno dei grandi protagonisti della quinta giornata del Festival del Cinema di Venezia. Tra gli altri, assieme a lui sono sbarcati al Lido nella stessa giornata anche Kate Hudson, Vittoria Puccini, Khaby Lame, Federica Panicucci, Anya Taylor-Joy. L'attore turco è giunto per ricevere un premio durante il Filming Italy Best Movie Award, ideato da Tiziana Rocca e Vito Sinopoli. Lo ha dedicato alla donna più importante della sua vita e di cui sente forte la mancanza. Si tratta di sua mamma, che vive in Turchia, a cui è legatissimo e da cui fa ritorno appena può, impegni lavorativi permettendo. La sua carriera di attore, cominciata nel 2014, è decisamente entrata nel vivo, dopo i successi di Daydreamer e Mr. Wrong anche se in realtà di recente si è sentito molto parlare di lui anche per il gossip. Ha avuto una relazione con Diletta Leotta, forse ormai giunta al capolinea.

Can Yaman manda in tilt i fan

Oltre alla recitazione, Can Yaman ha alcune esperienze anche nel mondo della moda e della pubblicità: è stato protagonista di alcune campagne e nel 2019 GQ lo ha eletto Uomo dell'anno. Il modello e attore ha moltissime fan, accorsi a Venezia per vederlo dal vivo e magari strappargli un selfie o un autografo. A Venezia il 31enne ha sfilato sul red carpet con un look total black firmato Dolce & Gabbana, caratterizzato da giacca con dettagli sul bavero. Ai piedi un paio di mocassini in velluto con ricamo a forma di croce della stessa Maison.

L'attore in ogni occasione pubblica ha sempre sfoggiato look seducenti capaci di metterne in risalto la bellezza selvaggia che così tanto ha affascinato il pubblico. Non a caso è stato premiato come personaggio televisivo dell’anno con la seguente motivazione:

Per aver rivoluzionato il concetto di divismo contemporaneo, con un’immagine seducente ma sofisticata, che gli ha permesso in pochissimi anni di scalare le graduatorie dello star system europeo e mondiale, affermandosi in tutti i comparti del nostro immaginario, dalla moda al cinema.

Can Yaman oggi è un attore di punta e per lui ci sono molti progetti in cantiere. Suo potrebbe essere il suolo di Sandokan in un remake di prossima realizzazione, ma sarà anche protagonista di Viola come il mare assieme a Francesca Chillemi. Il pubblico non vede l'ora di poterlo ammirare nuovamente sul piccolo schermo.