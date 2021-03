Bugo è tra i Big della 71esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano "E invece sì". Non è la sua prima volta sul palcoscenico dell'Ariston, già nel 2020 ha preso parte alla nota manifestazione canora, anche se la sua esperienza si è conclusa in anticipo a causa della squalifica ottenuta dopo la lite con Morgan andata in scena in diretta tv. È passato più di un anno da allora ma sono moltissimi coloro che associano ancora il cantante a quello screzio con l'ex leader dei Bluvertigo. In quanti, però, sanno che già prima di allora aveva un curriculum di tutto rispetto alle sue spalle? Bugo ha mosso i primi passi nella musica nel 2000 e con il passare del tempo ha evoluto sia il suo stile che il suo aspetto estetico: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

L'evoluzione di stile di Bugo

Siamo sempre stati abituati a vedere Bugo elegantissimo con i suoi completi su misura sul palcoscenico dell'Ariston ma nel corso degli anni ha rivoluzionato in modo drastico il suo stile. Agli esordi era rock tra camicie colorate e portate sbottonate con la t-shirt a vista, negli anni successivi ha avuto una svolta "indie" tra pantaloni aderenti, bretelle e mocassini portati con i calzini a vista, mentre negli ultimi tempi opta per dei look più casual fatti di maxi felpe, giacche di flanella a quadri, camicie in denim e cappottini cammello. Anche in occasione di un evento ambito come Sanremo non ha paura di osare e, sebbene indossi degli abiti super sofisticati, riesce ad aggiungere un tocco di originalità con giacche dai colori vitaminici e occhiali da sole da divo.

in foto: Nel 2008 con un look originale

Tutti gli hairlook di Bugo

Nel corso degli anni Bugo è apparso decisamente trasformato e non solo a livello estetico e di stile ma anche quando si parla di hairlook. Agli esordi aveva un caschetto scalato in pieno mood Kurt Cobain, lo portava mosso e con la fila centrale proprio come andava di moda tra gli anni '90 e 2000, così da aggiungere un dettaglio rock alla sua immagine. Col passare del tempo non solo sono comparsi i primi fili argentati ma ha anche accorciato le lunghezze senza rinunciare al ciuffo vaporoso ed eccentrico. Oggi le cose sono cambiate: il cantante ha detto addio alla chioma phonata e voluminosa, preferisce portarla extra liscia e con il ciuffo laterale: è proprio in questa versione che ha fatto il giro del web durante la lite con Morgan.