Tanto tempo fa si era soliti portare la foto dell’amato o dell’amata all’interno di un piccolo ciondolo che, una volta aperto, mostrava il volto della persona cara. Più di recente, era diventato gettonassimo tra i giovani scambiarsi un cuore diviso a metà, come pegno d’amore da portare al collo. Tutto troppo banale e scontato, per Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, che infatti hanno optato per qualcosa di decisamente unico per avere sempre con sé qualcosa dell’altro: letteralmente una parte del corpo! Nello specifico, i due hanno trasformato i rispettivi denti del giudizio in gioielli d'oro da portare al collo.

Un regalo insolito come pegno d'amore

Brooklyn Beckham è il figlio David Beckham e Victoria Beckam. Dopo la cantautrice francese Sonia Ben Ammar e l’attrice americana Chloë Grace Moretz, dall'ottobre del 2019 fa coppia fissa con Nicola Peltz. L'attrice classe 1995 è attiva sia per la televisione che per il cinema e attualmente è impegnata nel progetto Lola James. La coppia ha ufficialmente annunciato il fidanzamento nome mesi dopo l'inizio della frequentazione, nel mese di luglio, e da allora i due sono inseparabili. Pochi giorni fa, in occasione del 22esimo compleanno del fotomodello, l'attrice gli aveva fatto una dolce dedica su Instagram, elogiandone il cuore puro e dichiarandogli tutto il suo amore. Sui rispettivi profili social sono tantissime le foto che li vedono insieme: insomma, sembra che tutto vada a gonfie vele. Nelle Instagram Stories hanno da poco condiviso con fan e follower il loro pegno d'amore. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono fatti un regalo: hanno ricoperto d'oro i loro denti del giudizio trasformandoli in due collane. Una trovata a dir poco originale!