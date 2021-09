Briga e Arianna Montefiori a Venezia 2021: il red carpet di coppia è con i look coordinati Ieri sera al Festival del Cinema di Venezia si è tenuta la prima del film Old Henry. Tra le star che hanno sfilato sul red carpet c’erano anche Briga e la fidanzata Arianna Montefiori, apparsi più innamorati e affiatati che mai con dei look coordinati in total black.

A cura di Valeria Paglionico

La 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è ormai entrata nel pieno e fino al prossimo 11 settembre saranno diversi i registi che continueranno a presentare i loro film in anteprima mondiale. Ieri è stato il turno di Potsy Ponciroli con il suo Old Henry e, come capita a tutti gli eventi di questo tipo, il red carpet è stato invaso dalle star. Ad attirare le attenzioni dei fotografi è stato Briga, presentatosi alla première con la fidanzata (e futura moglie) Arianna Montefiori. Dopo essere arrivato in Laguna in un versione irriconoscibile, l'ex cantante di Amici ha puntato tutto sull'eleganza con un adorabile "look di coppia".

Briga con il tight a Venezia 78

Briga potrà pure aver rivoluzionato il suo stile da qualche anno a questa parte ma, a giudicare dal red carpet veneziano, non ha perso il suo animo ribelle e sopra le righe. Per partecipare alla prima di Old Henry ha infatti sfoggiato un tradizionale smoking, un modello total black con pantaloni aderenti, panciotto e giacca tight, ma a fare la differenza sono stati gli accessori. Ha infatti abbinato il completo a una camicia a righe bianche e rosse con un bottone-cammeo al collo e a un paio di scarpe classiche in velluto bordeaux decorate con una stampa damascata. All'orecchio ha poi portato un mini cerchio con uno zaffiro pendente.

Briga col tight, Arianna col tailleur di paillettes

Arianna Montefiori, il tailleur mannish è tempestato di paillettes

Arianna Montefiori non ha mai abbandonato il fidanzato Briga durante la sua esperienza veneziana e, dopo essere arrivata al Lido in un elegante completo fucsia e bianco, anche per il red carpet ha seguito il trend della moda mannish. Ha infatti sfoggiato un tailleur con giacca e pantaloni tempestato di paillettes nere, così da apparire coordinata al futuro marito. Ha portato il blazer senza reggiseno e ha completato l'outfit scintillante con gioielli Pandora e sandali col tacco con dei cristalli silver all-over. I due non hanno esitato a baciarsi di fronte i riflettori, a prova del fatto che non potrebbero essere più innamorati e che sono prontissimi per il matrimonio.