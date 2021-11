Blanca, la detective cieca dalla personalità allegra e colorata (come il suo impermeabile) Blanca è la protagonista della nuova fiction Rai: è un’investigatrice non vedente, una donna solare capace di portare allegria e colore nella vita degli altri.

A cura di Giusy Dente

Ottimo esordio per Blanca: la nuova fiction Rai ha conquistato lo share della prima serata, imponendosi anche sul Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini su Canale 5. Sono stati oltre 5 milioni gli spettatori che hanno fatto la conoscenza di Blanca, la protagonista, interpretata dall'attrice Maria Cristina Giannetta. La miniserie è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi ed è ambientata a Genova, benché la storia originale abbia come sfondo Pozzuoli. Gli episodi, che andranno in onda fino al 27 dicembre, raccontano la vita lavorativa e sentimentale di una ragazza non vedente, capace di portare tanto colore nelle vite altrui, sia col suo carattere che col suo abbigliamento.

La vita a colori di Blanca

La protagonista della serie è una ragazza diventata cieca a 12 anni. Blanca Ferrando nel corso degli anni sviluppa un'incredibile capacità di percepire i suoni in ogni loro minimo dettaglio. Questo talento prende il nome di décodage, che lei mette al servizio della Polizia, dove si reca per uno stage di sei mesi. Pur coronando un sogno di vecchia data, lì si trova a fare i conti con un ambiente un po' diffidente e maschilista. La sua presenza, però, si rivela in breve tempo preziosa, grazie proprio a quel talento unico, che consente di decodificare al meglio telefonate, rumori e intercettazioni.

foto via Instagram @mariachiaragiannetta_official

In commissariato fa la conoscenza di due personaggi in particolare: il commissario Bacigalupo e l'ispettore Liguori. Con quest'ultimo le cose si complicano, dal punto di vista sentimentale, mettendo la ragazza al centro di due fuochi: il collega e l'amico Nanni. In commissariato Blanca porta non solo la sua professionalità, ma anche il suo carattere allegro e solare, che si riflette sia nella città di Genova, così multietnica e ricca, che nel suo modo di vestire. È infatti una donna spigliata ed estroversa, piena di risorse e pronta a mettersi in gioco.

foto via Instagram @mariachiaragiannetta_official

L'impermeabile colorato di Blanca parla di lei

Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, a RTL 102.5 ha spiegato come è stato possibile rendere così vivo il personaggio. La fiction si è avvalsa della consulenza di Andrea Bocelli, non solo per l'aspetto musicale ma anche per dare veridicità all'esperienza di Blanca, di non vedente. Blanca è una donna che sorride alla vita, affronta tutto con allegria, consapevole di avere davanti a sé molte sfide quotidiane. Ma è pronta a spingersi oltre i suoi limiti, senza darsi per vinta a prescindere.

foto via Instagram @mariachiaragiannetta_official

"Blanca è piena di colori, di allegria con la quale tutti noi dovremmo ridere e sorridere dei nostri piccoli drammi" ha detto Bernabei. E quei colori si riflettono anche nei suoi look: "Blanca si veste in techno street, un tipo di outfit particolare". Il suo impermeabile è un must, non solo perché è un'investigatrice e questo capo richiama storicamente altri personaggi simili celebri, della letteratura e del cinema. Il suo è colorato, proprio come la sua personalità.