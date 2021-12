Billie Eilish scopre la passione per i tatuaggi: ne ha 3 e nascondono un significato simbolico Billie Eilish ha ceduto alla mania del momento, quella per i tatuaggi. Ha tre disegni realizzati con l’inchiostro indelebile impressi sulla pelle ma, fatta eccezione per quello sul polso, non li ha mai mostrati pubblicamente: ecco qual è il loro significato simbolico.

Billie Eilish è una delle popstar più amate e seguite al mondo ma, nonostante il successo internazionale e le numerose apparizioni sui red carpet internazionali, quando è di fronte ai riflettori preferisce non parlare della sua vita privata. Non sorprende, dunque, che non avesse mai rivelato nulla sui tatuaggi che ha impressi sulla pelle ma di recente ha fatto un'eccezione. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair ha dichiarato di avere ben tre tatuaggi (due dei quali nascosti e "segreti") e di alcuni ne ha spiegato anche il significato simbolico.

Tutti i tatuaggi di Billie Eilish

Billie Eilish ha un grosso tatuaggio sulla parte laterale della gabbia toracica, cosa raffigura? A detta della popstar sarebbe un "ragazzone", anche se ha preferito non mostrarlo mai in pubblico. Sul petto ne ha un altro "auto-celebrativo", ovvero una scritta che recita "Eilish" con cui ha voluto rendere omaggio al successo raggiunto negli ultimi anni. Per commentarlo la cantante ha detto semplicemente: "Sì, mi amo". L'ultimo tattoo fatto è quello sul polso che ha lasciato intravedere durante una delle recenti apparizioni sul red carpet, ovvero due fatine che si abbracciano. Solo oggi ne ha rivelato il significato: ha preso ispirazione da un libro di favole che leggeva da bambina intitolato Fairyopolis, è proprio grazie a questa opera che ha capito che le fate sono per lei come degli angeli custodi.

Billie Eilish mostra il tatuaggio sul red carpet

Billie Eilish vuole tatuarsi ancora

Durante l'intervista Billie Eilish ha spiegato di non amare particolarmente i tatuaggi, tanto che, se tornasse indietro, probabilmente non li rifarebbe con la stessa leggerezza. Nonostante ciò, ora non può tornare indietro e, piuttosto che piangersi addosso, ha deciso di voler imprimere sulla pelle altri disegni dal significato simbolico. Certo, non ha alcuna intenzione di ricoprire il corpo completamente con l'inchiostro indelebile, ma al momento ha raggiunto una certa sicurezza in se stessa, dunque presto ne farà un altro (ma probabilmente sempre nascosto). Insomma, la cantante non ha resistito alla mania del momento: rimarrà fedele a queste ultime parole?