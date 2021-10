Beyoncé torna sul red carpet per i BFI: è una diva in nero e con gli occhiali da sole Beyoncé è tornata sul red carpet, lo ha fatto in occasione della prima del film prodotto da Jay-Z che si è tenuta al BFI, e non ha potuto fare a meno di sfoggiare un look da diva. Tra un abito di velluto strapless, gli occhiali da sole e la borsetta di cristalli, ha dimostrato di non avere rivali in fatto di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta tenendo a Londra il British Film Institute London Film Festival, detto anche BFI, evento cinematografico non competitivo diventato molto prestigioso a livello europeo. Ieri è andata in scena la prima del film The Harder They Fall e il red carpet è stato letteralmente invaso dalle star, dai protagonisti Idris Elba e Regina King al produttore Jay-Z. Quest'ultimo non ha potuto fare a meno di sfilare al fianco della moglie Beyoncé, che per la prima volta dopo mesi è tornata su un tappeto rosso tanto ambito. Poteva mai rinunciare a un look da diva per un'occasione tanto speciale? Assolutamente no e per l'ennesima volta ha dimostrato di essere un'indiscussa regina di stile e bellezza.

L'abito di velluto di Beyoncé

L'ultima volta che Beyoncé era apparsa su un red carpet era marzo 2021, per la precisione si trattava della cerimonia dei Grammy Awards, in occasione della quale era apparsa meravigliosa in un abito di pelle e delle maxi unghie dorate. Ieri sera è tornata a sfilare su un tappeto rosso e lo ha fatto con un look da diva che di certo farà impazzire le fashion addicted più incallite. Ha sfoggiato un lungo abito di velluto nero di Valdrin Shahiti, un modello con una sinuosa gonna a sirena e il bustier strapless con una generosa scollatura con due punte laterali. Così facendo, ha messo in risalto la silhouette da urlo che da sempre la contraddistingue, dimostrando di non avere rivali in fatto di bellezza.

Beyoncé in Valdrin Shahiti

Beyoncé, la pochette è tempestata di cristalli

Per completare il tutto Beyoncé ha scelto una piccola pochette tempestata di cristalli colorati di Judith Leiber, un paio di sandali neri con il tacco alto e degli occhiali da sole mini con le lenti blu. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati, mentre in fatto di make-up ha puntato su delle tinte naturali ma con un rossetto leggermente più marcato (e la linea di matita intorno alla bocca in pieno stile anni '90). Insomma, Queen B. è tornata e lo ha fatto in gran stile: quali star riusciranno a farle concorrenza in fatto di bellezza e sensualità?