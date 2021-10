Beyoncé rilancia la pettinatura anni ’90: il raccolto si porta con i due ciuffi che cadono sul viso Beyoncé è una queen indiscussa, soprattutto quando si parla di stile. Sui social è apparsa splendida e sofisticata in un look dai dettagli vintage ma la cosa particolare è che ha rilanciato un’acconciatura in pieno stile anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Gli anni potranno pure passare per Beyoncé ma al momento sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza e continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Nonostante siano passati decenni da quando era la leader delle Destiny's Child, non ha perso fascino e splendore e ancora oggi viene considerata una Queen. Nelle ultime ore ha dimostrato di non avere rivali quando si parla di look e sui social ha rilanciato un trend in pieno mood anni '90 che di sicuro diventerà gettonatissimo durante l'autunno 2021.

Il look vintage di Beyoncé

Beyoncé è tornata a essere più attiva che mai sui social e, dopo aver spopolato con un look da dark lady sul red carpet, questa volta ha puntato su un completo vintage. Su Instagram si è lasciata immortalare in nero sullo sfondo di un appartamento di lusso con vista sul mare: ha abbinato pantaloni di pelle a zampa di Sant Laurent e blazer senza bottoni di Alice + Olivia blazer a un top vintage di Jean Paul Gaultier, un modello in tulle grigio trasparente che, nonostante la scritta ricamata sul petto, lasciava intravedere chiaramente il reggiseno. Non sono mancati i dettagli da diva, dagli occhiali da sole ai vertiginosi tacchi a spillo, a prova del fatto che continua a essere un'indiscussa regina di stile.

Beyoncé con il top vintage di Jean Paul Gaultier

Beyoncé rilancia l'hair trend anni '90

Avete nostalgia degli anni '90? Le mode del momento vengono in vostro "soccorso", visto che da qualche tempo a questa parte sono tornati in gran voga tutti i trend che hanno spopolato in quel periodo storico, dalla vita bassa all'intimo in vista, fino ad arrivare ai crop top. Beyoncé ha rilanciato un'altra tendenza risalente proprio a quegli anni ma non riguarda gli abiti, quanto piuttosto i capelli: negli scatti postati su Instagram di recente ha infatti portato la chioma raccolta in uno chignon basso ma con dei maxi ciuffi che le cadevano sui lati del viso. Non ricorda forse lo stile delle Spice Girls o delle All Saints?