Questa notte è andata in scena a Los Angeles la 63esima edizione dei Grammy Awards, i cosiddetti "Oscar della musica" che ogni anno premiano gli artisti più talentuosi del settore. Se fino ad oggi a causa della pandemia gli eventi di questo calibro si erano tenuti solo in formato virtuale con le star collegate da casa, ora le cose sono cambiate: è stato dato spazio a una cerimonia "diversa", ovvero senza il red carpet ma con un mix di premiazioni ed esibizioni sul palco, tutte pre-registrate o in streaming. Tra le protagoniste indiscusse della serata ci sono state Beyoncé e Billie Eilish, accomunate non solo dal fatto che hanno vinto due degli awards più ambiti ma anche dalla passione per la nail art originale. Le due hanno infatti completato i loro look sofisticati e griffati con delle unghie maxi, lanciando così uno dei trend che di sicuro diventeranno gettonatissimi durante la prossima primavera.

Beyoncé indossa i guanti con le unghie applicate

Beyoncé ha letteralmente spopolato durante gli Oscar della Musica 2021 e non solo perché è entrata nel Guinness dei primati come la donna che ha conquistato più Grammy nella storia. La cantante è tornata ad apparire a sorpresa sul palco dopo un lungo periodo di pausa e lo ha fatto in gran stile, ovvero con un look custom di Schiaparelli Haute Couture.

in foto: Beyoncé, le unghie sono applicate sui guanti di pelle

Ha incantato tutti con un minidress di pelle nera che le ha fasciato le forme sinuose, lasciando le spalle scoperte ed esaltando la sua innata sensualità. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico, però, sono stati i lunghi guanti abbinati in pelle nera, decorati con delle maxi unghie dorate e appuntite. Certo, non sarà facile riprodurre lo stesso look nella quotidianità ma è chiaro che per essere trendy durante la prossima primavera bisognerà ispirarsi a Beyoncé, osando con una nail-art esuberante e gold.

in foto: Le unghie gold della popstar

Billie Eilish, la manicure è abbinata al look

A scegliere delle maxi unghie dall'effetto scenografico è stata anche Billie Eilish, che per ritirare il premio per il miglior singolo dell'anno con “Everything I Wanted” si è presentata sul palco in un look total Gucci firmato da Alessandro Michele. La cantante è rimasta fedele ai suoi tanto amati completi oversize, scegliendo un modello in jacquard floreale con camicia, pantaloni, cappello da pescatore e mascherina coordinati.

in foto: Billie Eilish in Gucci con le unghie coordinate all’abito

A completare il tutto, dei mocassini con la suola carrarmato e dei guanti spuntati che rivelano delle unghie lunghissime abbinate alla stampa dell'outfit. Non è la prima volta che Billie punta su una manicure appariscente, fin dagli esordi ha dimostrato di considerare la nail-art "esagerata" il suo "marchio di fabbrica", come se le mani curatissime e originali riuscissero ad aggiungere un tocco ancora più creativo alle performance. In quante in fatto di manicure prenderanno esempio dalle star dei Grammy 2021 durante la primavera?