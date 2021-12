Beyoncé con le figlie Rumi e Blue Ivy: le bambine sono cresciute e vestono uguali alla madre Beyoncé posa con le due figlie femmine in una campagna pubblicitaria: Rumi e Blue Ivy oggi hanno 4 e 9 anni e mostrano già la stessa grinta della madre.

A cura di Beatrice Manca

Anche se la popstar Beyoncé ha sempre vissuto sotto i riflettori, è molto gelosa della privacy dei suoi figli: sono pochissime le occasioni in cui abbiamo visto i due gemelli sui social. Oggi però ha condiviso una nuovo foto con le due figlie femmine: Blue Ivy e Rumi sono cresciute e sono sempre più simili alla mamma. Le tre donne posano insieme per la nuova campagna del brand di Beyoncé, Adidas x Ivy Park, in cui sfoggiano completi coordinati in pied de poule.

Come sono oggi le figlie di Beyoncé

Beyoncé ha tre figli: Blue Ivy e i gemelli Rumi e Sir. La maggiore, Blue Ivy, ha spesso calcato i red carpet con la mamma popstar. Oggi ha 9 anni e somiglia sempre più alla madre: nella campagna di Adidas x Ivy Park posa con sicurezza davanti all'obiettivo, con un braccio sul fianco e un pallone da calcio in mano. Nonostante l'adorabile acconciatura con i codini, Blue Ivy mostra già la grinta ereditata dai genitori, Beyoncé e Jay-Z. Rumi Carter invece oggi ha 4 anni e sfoggia un'acconciatura con le treccine: nella foto è in braccio alla madre, che la sorregge con amore. Anche per lei non è la prima volta davanti all'obiettivo: ha già posato insieme al fratello Sir in un'altra campagna del brand.

Beyoncé, Rumi e Blue Ivy Carter nella campagna Adidas x Ivy Park

Beyoncé veste in coordinato con le figlie

Le donne di casa Carter vestono in coordinato: tutte e tre sfoggiano crop top sportivi e leggings bianchi e neri, con fantasia pied de poule, e sneakers della stessa linea. Beyoncé, al centro, è una diva misteriosa con gli occhiali scuri e collana scintillante, ma le figlie sono già piccole dive. In un altro scatto della campagna vediamo Rumi parlare al telefono, come una vera "girl boss". Secondo Page Six, i figli di Beyoncé non sono gli unici "figli" famosi a comparire nella campagna "Halls of Ivy": c'è anche Natalia Bryant, la figlia di Kobe e Vanessa Bryant e i figli di Reese Witherspoon, Ava e Deacon Phillippe. Preparatevi: una nuova generazione di star sta arrivando!