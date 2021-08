Ricordate i gemelli di Beyoncé? Oggi sono cresciuti e sono adorabili testimonial di moda Rumi e Sir, nati nel 2017, sono i fratellini minori di Blue Ivy. Mamma Beyoncé ha condiviso raramente immagini dei due gemelli, ma ora sono due piccoli testimonial della collezione linea dedicata ai bambini di Ivy Park, la linea di abbigliamento sportivo di Beyoncé. Eccoli a 4 anni con adorabili outfit coordinati.

A cura di Beatrice Manca

Conosciamo tutti Blue Ivy, la prima figlia di Beyoncé e Jay-Z: ora ha quasi 10 anni ed è già una piccola diva e spesso viene fotografata in look coordinati con la mamma popstar. Ma non l'unica figlia di Queen Bey: la coppia infatti ha anche due gemelli, Rumi e Sir, venuti al mondo il 13 giugno 2017. La cantante ha condiviso raramente immagini dei due bimbi, ma oggi invece sono le due piccole star della nuova campagna commerciale di Ivy Park, la linea di abbigliamento sportivo di Beyoncé. Oggi hanno 4 anni e nello spot li vediamo cresciuti e bellissimi (c'erano dubbi?) accanto alla mamma.

I gemelli Rumi e Sir testimonial per la mamma

La foto in cui Beyoncé annunciava la seconda gravidanza raggiunse in poche ore il record di likes su Instagram, diventando un caso. Tempo dopo la popstar confessò nel documentario Homecoming (su Netflix) che la gravidanza gemellare era stata molto difficile e dopo aveva dovuto capire come bilanciare la sua carriera stellare con due neonati e una bimba piccola. Beyoncé è sempre stata molto attenta alla privacy dei suoi gemelli e ha condiviso pochissime foto nel corso degli anni. Adesso però Rumi e Sir sono le piccole star dello spot di Ivy Park Rodeo Kids, la nuova linea della collezione di Beyoncé dedicata ai bambini. In una scena dello spot a tema rodeo si vede Beyoncé con i due gemelli in braccio, tutti vestiti di blu. Compare ovviamente anche Blue Ivy, in un outfit coordinato con la madre: anche lei è cresciuta e somiglia sempre di più a Queen Bey. Insomma, pare proprio che per i Carter's la moda sia un affare di famiglia!