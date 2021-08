Beyoncé come Damiano dei Maneskin: gli “ruba” il look a quadri ma in versione mannish Cosa hanno in comune Beyoncé e Damiano dei Maneskin? La passione per la moda e a dimostrarlo solo le recenti foto della popstar, nelle quali ha “rubato” il look a quadri al frontman della band. L’unica piccola differenza è che la diva lo ha declinato in versione mannish.

A cura di Valeria Paglionico

Avreste mai pensato di trovare un dettaglio che accomunasse Beyoncé a Damiano David dei Maneskin? Sebbene i due facciano parte di due mondi praticamente opposti, hanno la stessa passione per la moda. A darne prova sono i recenti scatti postati sui social dalla diva, nei quali appare glamour e impeccabile in un originale tailleur a quadri. I fashion addicted più incalliti di sicuro avranno considerato quel look "già visto", visto che a sfoggiarlo prima di lei era stato proprio il frontman della band rock. L'unica cosa che li differenzia? Damiano ha indossato la gonna, mentre Beyoncé ha seguito il trend mannish.

Il tailleur a quadri di Beyoncé

Dopo aver incantato i fan in total black e con il prezioso gioiello appartenuto ad Audrey Hepburn, Beyoncé è tornata a usare i social per mostrare i look scelti per la quotidianità. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato il tailleur a quadri sfoggiato in uno degli album recenti, un modello a quadri sui toni del viola, giallo e nero firmato Vivienne Westwood con pantaloni a vita alta e giacca over portata sbottonata con un crop top a vista. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali mules total violet, modello must-have di stagione, una micro bag di Jacquemus in tinta e un paio di occhiali da sole da gatta.

Damiano dei Maneskin fa "concorrenza" alle star internazionali

Dove abbiamo già visto il look a quadri di Beyoncé? Al recente concerto parigino dei Maneskin, in occasione del quale Damiano aveva infiammato il palcoscenico con un minidress in stile collegiale decorato con la stessa fantasia tartan del completo della popstar. Essendo una vera e propria icona genderless, il frontman non ha avuto paura di indossare gonna a pieghe e corpetto strapless ma non avrebbe mai immaginato che la sua scelta di stile avrebbe "influenzato" una star internazionale del calibro di Beyoncé. Certo, oltre a trattarsi con ogni probabilità di un caso, quest'ultima ha anche reinterpretato l'outfit in versione mannish ma è chiaro che fa un certo effetto confrontare le foto dei due. I quadroni viola e gialli diventeranno la stampa must-have dell'autunno?

