Beyoncé cambia stile: con il nuovo look casual rilancia la gonna a pieghe anni 2000 Beyoncé è un’indiscussa icona di stile e ne ha data l’ennesima prova sui social, dove ha rilanciato la gonna a pieghe, il capo simbolo dei primi anni 2000. Ecco tutti i dettagli del suo look casual e griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Potranno pure essere passati anni da quando Beyoncé ha debuttato nella musica al fianco delle Destiny's Child ma c'è un dettaglio che è rimasto assolutamente invariato nonostante il passare del tempo: continua a essere una diva indiscussa. Da qualche anno a questa parte ha abituato i fan ai suoi look spettacolari e glamour fatti di lunghi e sinuosi abiti da sera, borsette scintillanti e vertiginosi tacchi a spillo, ma di recente pare che abbia cambiato registro. In alcuni scatti social recenti la popstar si è mostrata in un'inedita versione casual, rilanciando uno dei capi simbolo dei primi anni 2000.

La gonna a pieghe è il must dell'inverno 2022

Beyoncé non smette mai di sorprendere i fan e, dopo aver rilanciato la pettinatura in pieno stile Nineties, questa volta si è ispirata agli anni 2000. Sul suo profilo Instagram ha sfoggiato un look da "tennista" firmato Gucci con maglioncino grigio a collo alto e maniche corte e una gonna a pieghe coordinata e leggermente gessata. Così facendo, non solo ha messo in mostra le gambe ma ha anche rilanciato il capo simbolo dell'inizio del millennio. Chi non ricorda, ad esempio, il look iconico di Britney Spears in Baby one more time? A quanto pare la gonna a pieghe è tornata e, sebbene abbia "più di 20 anni", continua a essere trendy, sbarazzina e fashion.

Beyoncé in Gucci

I calzini di lusso di Beyoncé

Nel look casual di Beyoncé potevano mai mancare i dettagli di lusso? Assolutamente no, a prova del fatto che anche in versione comoda non rinuncia mai agli accessori da diva. Ha infatti completato l'outfit da tennista con dei calzini di spugna bianca decorati con delle righe verdi e rosse e con il viso di una tigre che ruggisce. Sono firmati Gucci e sul sito ufficiale della Maison costano 120 euro. La cantante ha lasciato nell'armadio i tacchi, preferendo delle sneakers chunky di Ivy Park, la sua collezione firmata per Adidas. Ha infine aggiunto una cavigliera d'oro bianco e cristalli decorata con un pendente a forma di B. In quante riuscirebbero a essere tanto sofisticate anche in versione cozy?