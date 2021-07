Il nome Bella Kidman Cruise non trae in inganno: come è facile dedurre, la 28enne è la figlia dei due divi del cinema hollywoodiano Tom Cruise e Nicole Kidman. Gli attori sono stati una delle più belle coppie dello star system, insieme per tutti gli anni Novanta: nel 2001 il divorzio, dopo aver adottato due bambini. La prima ad arrivare in famiglia è stata proprio Isabella Jane (nata nel 1992) seguita da Connor Anthony (nato tre anni dopo). Con loro la bellissima attrice non ha più rapporti dai tempi del divorzio e probabilmente uno dei motivi di maggiore attrito è la loro vicinanza a Scientology, stessa ragione che l'avrebbe portata ai ferri corti con l'ex marito, essendo lei una convinta cattolica. Bella Kidman Cruise fa poche apparizioni sui social: l'ultima è stata fatta per un'occasione importante.

Bella Kidman Cruise sui social

Sul profilo Instagram della figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman ci sono pochissime sue foto: la ragazza ci tiene alla privacy ed è stata pochissimo al centro di gossip e pettegolezzi, da cui si è tenuta alla larga. Dedica il social soprattutto ai suoi progetti artistici, tenendo fuori la sua vita privata e la sua quotidianità. L'ultima Story, però, è stata fatta per un'occasione importante: il match Inghilterra-Danimarca degli Europei, vinto dalla sua squadra del cuore 2-1 ai tempi supplementari. Aveva pubblicato un breve video che la immortalava mentre, visibilmente preoccupata, osservava la partita. La ragazza ama molto l'Inghilterra: ha vissuto lì quando i suoi genitori erano sui set di Eyes Wide Shut, Mission Impossible e The Portrait e ci è tornata (anche se appena fuori dalla città) una volta sposata, con Max Parker. La passione per lo sport la accomuna al fratello Connor, che a differenza sua qualche volta ha realizzato pubblicità, servizi fotografici e film. Anche il 26enne ha postato una Instagram Story dall'Amalie Arena di Tampa durante la partita tra conclusiva della Stanley Cup.

La passione per l'arte di Bella Kidman Cruise

Bella Kidman Cruise è cresciuta in un ambiente dove l'arte ha sempre avuto un posto rilevante, ma la sua vena l'ha sviluppata non nel settore del cinema bensì in quello del disegno. La figlia dei due divi hollywoodiani, come racconta sul suo sito, ha cominciato a prendere in mano la matita piccolissima, per realizzare i suoi primi lavori su carta. Poi, nel tempo, ha perfezionato la tecnica e si è cimentata con altri materiali e altri formati, compreso il digitale, che è stato per lei il punto di svolta. Al momento, ha un brand tutto suo: si chiama BKC, le sue iniziali. In vendita sullo shop del marchio ci sono diversi gadget con stampe stravaganti in edizione limitata, tra cui T-shirt. Oltre che stilista la 28enne è anche una designer di gioielli e in passato ha studiato alla Delmar, rinomata accademia per makeup artist e hairdresser. A questo punto tutti si chiedono se tornerà a mostrarsi sui social in occasione della finale degli Europei, magari indossando una delle sue stravaganti magliette in onore della sua squadra del cuore.