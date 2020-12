Bella Hadid non ha rivali quando si parla di street style e, tra jeans a vita bassa, giacche oversize e crop top in pieno mood anni '90, riesce sempre a spopolare con i suoi look. Certo, essendo modella e icona fashion, non ci si aspettava nulla di diverso da lei, ma è chiaro che la passione per la moda è qualcosa di innato che va oltre il suo lavoro, visto che anche al di fuori delle passerelle ama essere creativa. L'accessorio a cui non riesce proprio a rinunciare? I gioielli preziosi. La cosa particolare è che negli ultimi tempi ha lanciato un trend molto originale e "scintillante" che di sicuro verrà presto seguito dalle fashion addicted di tutto il mondo.

Bella Hadid lancia il trend dell'anello da mignolo

Perché i look di Bella Hadid sembrano sempre essere usciti da una passerella? Nonostante non abbia sempre uno stylist che controlla le sue scelte di stile, ha una creatività che va oltre ogni limite, basti pensare che di recente è riuscita a trasformare un accappatoio in un abito da sera. C'è però un dettaglio a cui non riesce proprio a rinunciare: i gioielli preziosi. Da diverse settimane ne sfoggia uno nuovo, si tratta di un maxi anello scintillante che sembra essere in oro bianco con un enorme diamante centrale incastonato dalla forma ovale. Non si sa se si tratta di un prezioso griffato e personalizzato o semplicemente di bigiotteria ma la cosa certa è che la modella ha preferito non portarlo al medio o all'anulare come si fa di solito. Lo indossa al mignolo e, così facendo, riesce ad aggiungere sempre un tocco ribelle e prezioso a ogni look. Insomma, pare proprio che l'anello da mignolo diventerà il must-have delle amanti dei gioielli: in quante imiteranno la modella e non potranno più farne a meno (anche se in versione low-cost)?