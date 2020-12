Essere modella non significa solo sfilare e mettere in mostra la propria bellezza sulle più ambite passerelle internazionali, le top di fama mondiale diventano icone di bellezza e di stile, dando prova di avere anche gran gusto in fatto di abiti. Bella Hadid lo ha dimostrato ma la cosa particolare è che non si è limitata a lanciare un semplice trend, ha rivelato tutta la sua creatività reinventando un accappatoio. Se di solito lo abbiamo sempre indossato solo per uscire dalla doccia, ora le cose sono cambiate: Bella gli ha infatti donato una "seconda vita", trasformandolo in un vero e proprio abito da sera dallo stile eccentrico e bizzarro.

L'originale look da camerino di Bella Hadid

Qual è il lavoro a cui Bella Hadid potrebbe dedicarsi se la carriera da modella dovesse andar male? Quello della stylist. Complice il fatto che è sempre stata a contatto con gli stilisti più visionari e irriverenti del mondo, ha sviluppato una certa creatività in fatto di abbinamenti e scelte di stile e ne ha dato prova con una foto postata sui social. La top si è immortalata "senza testa", facendo un primo piano sul busto mentre indossa un accappatoio bianco a nido d'ape come se fosse un abito da red carpet. Piuttosto che portarlo in modo tradizionale, ovvero con la cintura alla vita, ha legale le maniche intorno al collo, creando una super glamour scollatura all'americana. Lo ha poi lasciato aperto sulla pancia, così da rivelare l'ombelico come richiede il trend del momento. Nella didascalia ha scritto: "Questa era il mio accappatoio prima che lo trasformassi. Fa caldo in questi studi". Insomma, sarà perché voleva combattere il caldo o perché intendeva mettere in mostra il suo animo creativo, ma la cosa certa è che in questa versione "non convenzionale" l'accappatoio è diventato un capo davvero fashion.