Bella Hadid è icona di bellezza e di stile e, nonostante sia rimasta a distanza dalle passerella negli ultimi mesi a causa dell'emergenza Coronavirus, è riuscita lo stesso a dettare legge in fatto di moda. In piena quarantena si era tagliata la frangia da sola, successivamente aveva lasciato crescere la chioma passando al taglio must-have di stagione, il long bob, ma nelle ultime ore ha deciso di rivoluzionare ancora una volta la sua immagine. Sarà perché aveva voglia di cambiare o perché voleva cominciare l'autunno con il piede giusto, ma la cosa certa è che ha fatto visita al parrucchiere di fiducia, rivelando il nuovo look sui social.

La nuova acconciatura di Bella Hadid

Dimenticate il caschetto lungo di Bella Hadid, oggi la modella vanta dei capelli lunghissimi, proprio come li portava agli esordi della sua carriera. Non si tratta di una "ricrescita lampo", l'hairstylis le ha applicato delle extension e ora la chioma le arriva sotto al seno. Non si serve di nessuna piega originale o elaborata per esaltare il nuovo taglio, preferisce tenere i capelli al naturale leggermente spettinati e con la fila centrale. Ha fatto una piccola modifica anche al colore: si è ispirata agli anni '90 e ha aggiunto delle meches sui toni del dorato sia sui ciuffi frontali che sul resto della testa. Insomma, per Bella era arrivato il momento di cambiare: ora è lei la bionda della famiglia, visto che la sorella Gigi si è presa una pausa dalle tinture a causa della gravidanza portata a termine da qualche settimana. Quale sarà il prossimo colpo di testa della top? L'unica cosa certa è che è così splendida che starebbe bene anche con le acconciature più bizzarre.