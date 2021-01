È da più di 10 anni che Belén Rodriguez si è trasferita stabilmente in Italia e, fin da quando ha debuttato in tv, ha sempre spopolato con la sua bellezza mozzafiato. Ad oggi viene considerata un indiscusso sex symbol, tanto che ogni volta che appare su un palcoscenico riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé semplicemente con un sorriso o con uno sguardo provocante. Nonostante siamo sempre stati abituati a vederla sexy, sofisticata e preparatissima in televisione, nella vita privata è una donna assolutamente "normale" che, come tutte, ama passare le giornate in casa senza trucco e con dei look comodi. Nelle ultime ore non ha avuto paura di mostrarsi al naturale, dando prova di essere splendida anche senza neppure un filo di make-up.

Belén in versione acqua e sapone

Qual è la mania più seguita dalle star da qualche anno a questa parte? Quella di usare i social per mostrare il loro lato più "umano". Non è un caso che siano moltissime quelle che non ci pensano su due volte a scattarsi dei no make-up selfie, dando prova di essere meravigliose anche appena sveglie. L'ultima ad averlo fatto è stata Belén Rodriguez che, rinchiusasi in casa con un gruppo di amici, ha pensato bene di mettersi comoda, dicendo temporaneamente addio a fondotinta, correttore, rossetto o mascara. Si è fotografata allo specchio in versione acqua e sapone con i capelli spettinati e il viso libero dal trucco il risultato è stato sensazionale, visto che continua a essere bellissima. Certo, i filtri di Instagram le hanno levigato la pelle ma è chiaro che la differenza rispetto a quando si mostra su un palco si nota appena.

Il look casalingo della Rodriguez è sexy

Al di là dei prodotti di make-up, la showgirl argentina ha rinunciato anche agli abiti da sera sofisticati, ai tubini aderenti e ai tacchi a spillo. Lontana dai riflettori, infatti, punta tutto sul trend del momento, quello della moda cozy, e lo ha dimostrato con l'ultimo video selfie "al naturale". Belén ha infatti indossato una semplice t-shirt nera oversize che, sebbene non mettesse in risalto le forme procaci che da sempre la contraddistinguono, nascondeva un dettaglio sexy. Di cosa si tratta? Non portava il reggiseno. Insomma, a quanto pare quando rimane a casa la Rodriguez vuole sentirsi comoda al 100% ma, nonostante ciò, continua a spopolare in fatto di sensualità. Non è forse un sex symbol anche in versione domestica?