Belén Rodriguez sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita: dopo la quarantena e la rottura con Stefano De Martino, pare che abbia ritrovato il sorriso al fianco della sua nuova fiamma Antonino Spinalbese. I due sono inseparabili, tanto da essere volati insieme a Roma, dove la showgirl ha registrato le nuove puntate di Tu Sì Que Vales. Ieri sera hanno passeggiato tra le strade della Capitale, divertendosi a bordo di un monopattino e fotografandosi sullo sfondo di monumenti iconici. Per l'occasione l'argentina ha puntato tutto su un look comodo e casual, inconsapevole del fatto che la sua scelta di stile avrebbe ispirato i fashion addicted. Il capo must-have dell'autunno 2020 è infatti il suo jeans largo in pieno stile anni '90.

Il look autunnale di Belén Rodriguez

Cosa ha indossato Belén nella serata d'autunno passata a Roma con il fidanzato? Ha lasciato temporaneamente da parte minigonne, scollature e tacchi a spillo, preferendo la comodità. Ha indossato una giacca lunga in nero, abbinandola a un maglioncino effetto tye dye e a degli anfibi di pelle nera senza tacco. Non ha rinunciato al capo must-have di stagione, il jeans largo in pieno stile anni '90, portato con delle grosse pieghe, così da non farlo finire sull'asfalto. Poco dopo, probabilmente per proteggersi dal freddo, ha aggiunto all'outfit una camicia in flanella a quadroni, lasciando invariato tutto il resto.

Jeans larghi: a chi stanno bene?

I jeans più trendy dell'autunno 2020? Quelli larghi che ricordano i modelli anni '90. Se da un lato la moda della vita bassa ispirata allo stesso periodo difficilmente troverà seguito nella "vita reale", la mania dei pantaloni over sta già spopolando. A chi stanno bene? Praticamente a tutte, basta scegliere il modello e l'abbinamento che fa al capo proprio. Quelli cropped sono perfetti per essere portati con anfibi e stivaletti, quelli a zampa sono l'ideale per chi vuole slanciare la propria figura, quelli a gamba dritta sono l'ideale per le fashion addicted. Basta mettere in moto la propria creatività per essere glamour, non avendo paura di osare con un tocco vintage nel proprio look.