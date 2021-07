Manca davvero poco al parto di Belén Rodriguez: l'argentina ha un pancione "esplosivo" e, stando alle stime, la sua gravidanza dovrebbe essere agli sgoccioli. Il primo figlio, il piccolo Santiago, nacque alla 37esima settimana ma a quanto pare Luna Mari ha deciso di farsi attendere un po' di più. Il papà Antonino Spinalbese non vede l'ora di conoscerla, non a caso le ha già fatto un primo dolcissimo regalo, ma è soprattutto la mamma che sta preparando tutto nei minimi dettagli per accogliere al meglio la bimba in famiglia. Sui social ha rivelato quale sarà la sua prima culla ed è decisamente molto più originale rispetto a quelle tradizionali.

Dove dormirà Luna Mari

Essendo una delle star più famose del nostro paese, sono molti i brand che stanno facendo dei regali speciali a Belén, così da celebrare la sua seconda volta da mamma. Tra gli ultimi arrivati c'è una culla davvero originale: è firmata Honey ed è realizzata in vimini, tanto che a primo impatto sembra essere una semplice borsa di paglia. In verità si tratta di un pezzo unico dallo stile boho realizzato a mano da esperti artigiani, al suo interno ha un materassino certificato dotato di buchetta per la respirazione, a cui si può aggiungere anche una treccia paraurti di cotone. Insomma, oltre a essere raffinata e sofisticata, la borsa-culla è anche perfetta per le mamme che amano la moda green.

La culla di vimini di Belén

La culla in vimini pensata per la piccola Luna Mari ha delle decorazioni marroni sui lati e all'interno una treccia paraurti in rosa, a cui mamma Belén ha aggiunto una copertina di filo in tinta e un mini pupazzo a forma di papera pensato appositamente per i neonati. L'argentina è rimasta così estasiata dal singolare accessorio che non ha potuto fare a meno di immortalarlo in uno scatto social, scrivendo nella didascalia: "La culla più bella mai vista prima". Fino a quando la bimba potrà dormire al suo interno? La culla in vimini è adatta dalla nascita fino ai 7 mesi ed è l'ideale per le mamme dinamiche che vogliono trasportare i piccoli da una parte all'altra della casa con estrema comodità.