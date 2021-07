Manca davvero pochissimo al parto di Belén Rodriguez: stando alle stime, l'argentina dovrebbe mettere al mondo la sua seconda figlia nelle prossime due settimane e la cosa la rende ancora più bella e raggiante. Non perde occasione per mettere in mostra il pancione "esplosivo", apparendo davvero meravigliosa in versione futura mamma. Ad attendere con ansia il momento della nascita non può che essere Antonino Spinalbese, il compagno della showgirl che diventerà presto papà per la prima volta. La sua emozione è alle stelle e a dimostrarlo è il regalo che ha acquistato per la piccola Luna Mari.

Il primo regalo per la figlia di Belén

Antonino e Belén si stanno preparando per accogliere al meglio la figlia Luna Mari e, sebbene preferiscano vivere questi ultimi momenti della dolce attesa in forma privata, non hanno potuto fare a meno di condividere sui social il primo regalo ricevuto dalla piccola. A farglielo è stato il papà, che ha fatto preparare per lei qualcosa di speciale e personalizzato. Di cosa si tratta? Di una targhetta di legno per la culla (o per la stanza) decorata con un panorama da sogno e il nome Luna Mari in caratteri corsivi. Al momento i futuri genitori non hanno ancora mostrato la stanzetta che riserveranno alla bambina, l'unica cosa certa è che la showgirl ha ristrutturato la camera di Santiago, ormai diventato un vero e proprio ometto.

La figlia di Belén si chiamerà Luna Mari

Fino ad ora avevamo sempre creduto il nome della seconda figlia di Belén sarebbe stato Luna Marie ma il regalo di papà Antonino ha rivelato un dettaglio inedito. Il primo nome, Luna, è stato confermato ma la seconda parte è Mari senza la "e" finale. A cosa fa riferimento? Oltre a far parte del nome della Rodriguez (che per intero si chiama Maria Belén Rodriguez), è un appellativo di origine ebraico-aramaica, variante di Maria. Letteralmente significa "afflitta e amareggiata" ma anche "amata, cara", mentre in latino è "goccia di mare". Insomma, la simbologia nascosta dietro al nome è dolcissima: a questo punto non resta che aspettare il parto dell'argentina per ammirare finalmente la bellezza della bimba.