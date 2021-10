Belén Rodriguez lancia il trend dell’autunno 2021: la cintura si porta sul maglione di lana Belén Rodriguez è diventata protagonista di un nuovo servizio fotografico e ne ha approfittato per lanciare il trend da seguire assolutamente durante l’autunno. Se fino allo scorso anno il maglione andava abbinato a un capo a vita alta, ora lo si porta con la cintura a vista.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è un'indiscussa icona di stile e bellezza e, nonostante sia diventata mamma per la seconda volta lo corso luglio, si è rimessa a lavorare fin da subito, sfoggiando una forma fisica da urlo a pochi giorni dal parto. Certo, di recente ha rivelato che quello che ha fatto per tornare alla silhouette pre-gravidanza non è stato propriamente sano, ma è chiaro che ad oggi non potrebbe essere più felice. In occasione del suo ultimo shooting fotografico ha dimostrato di non avere rivali quando si parla di stile. Le sono bastati due semplici scatti per lanciare il trend che di sicuro diventerà gettonatissimo durante l'Autunno/Inverno 2021-22: ecco di cosa si tratta.

Il nuovo look autunnale di Belén

Belén documenta ogni aspetto della sua quotidianità sui social e, a pochi giorni dalla fine della Milano Fashion Week, ha condiviso alcuni scatti realizzati per uno shooting firmato Twinset. L'argentina ha posato in una versione super glamour con un completo che si rivelerà perfetto per l'autunno. Ha abbinato una minigonna aderente con le frange in bianco e nero a un maglioncino di lana rosa. Nella didascalia ha poi scritto semplicemente "Sweet", ovvero "Dolce", facendo riferimento all'abbinamento romantico ma allo stesso tempo femminile. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Se fino allo scorso anno il maglione andava abbinato alla vita altissima, ora si porta fuori dalla gonna o dai pantaloni e con una cintura a vista che segna la silhouette.

Belén segue il trend dei cuissardes

Le scarpe must-have dell'Autunno/Inverno 2021-22? Gli stivali cuissardes, quelli che arrivano fino al ginocchio, avvolgendo con sensualità la gamba. Così come mostrato dalla Ferragni nei giorni scorsi, vanno abbinati alla minigonna, così da lasciare parte della coscia in vista. Belén lo sa bene e non ha potuto fare a meno di seguire la mania con un modello total black con le frange svolazzanti (firmato sempre Twinset). Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ed extra lisci come impone la mania del momento. In quante si ispireranno al suo look autunnale per essere super trendy durante le prime giornate di fresco?