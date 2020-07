Belén Rodriguez si è lasciata alle spalle sia la quarantena passata in casa che la storia d'amore con Stefano De Martino, oltre ad aver ritrovato il sorriso al fianco della nuova fiamma Gianmaria Antinolfi, si è buttata anche a capofitto nel lavoro. Il prossimo autunno sarà ancora una volta in televisione con la nuova edizione di Tu Sì Que Vales, attualmente è alle prese con la registrazione delle puntate ed è per questo che ogni settimana parte alla volta di Roma. Per la gioia dei fan che non riescono ad aspettare l'inizio della trasmissione, sui social l'argentina sta già mostrando in anteprima alcuni dei look che sfoggerà sul palco. Se qualche giorno fa si era mostrata in total black con un minidress svolazzante, ora ha puntato su qualcosa di decisamente più raggiante e luminoso.

La showgirl si è immortalata nel camerino poco prima di entrare in studio con indosso un sensualissimo abito giallo di Mugler. Si tratta di un modello in crêpe stretch che le ha fasciato la silhouette da urlo, caratterizzato da un profondo spacco laterale e da un corpetto con le spalline larghe e una maxi scollatura che ha messo in risalto il décolleté. Per completare il tutto ha scelto delle sling-back con il tacco a spillo e dei cristalli scintillanti sul cinturino e ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta. Insomma, a quanto pare Belén punterà ancora una volta su uno stile provocante e femminile a Tu Sì Que Vales. I fan non vedono l'ora di passare le serate in sua compagnia, consapevoli del fatto che verranno "sopraffatti" dal suo splendore.