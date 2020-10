Sabato 10 ottobre va in onda una nuova puntata di Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 che ogni settimana vede sfidarsi sul palco diversi concorrenti dalle capacità originali e sopra le righe. A presentare il programma ci sono Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, ai quali è stata affiancata Belén Rodriguez. È proprio quest'ultima ad attirare le attenzioni del pubblico in ogni serata: sfoggia sempre dei look glomour e sexy, non perdendo occasione per mettere in mostra la sua bellezza mozzafiato. Per il quinto appuntamento con la trasmissione ha puntato su un iper femminile total black, osando con una maxi scollatura che lascia pochissimo spazio all'immaginazione.

L'abito nero con la maxi scollatura di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez aveva già dato una piccola anticipazione dei look dell'edizione 2020 di Tu Sì Que Vales, la scorsa estate, infatti, non aveva esitato a immortalarsi nel backstage con diversi abiti sexy e trendy. Tra questi c'è anche quello sfoggiato durante la quinta puntata del talent, un modello mini della collezione Primavera/Estate 2020 di Versace già indossato sul palcoscenico di Sanremo 2020 da Elodie. Si tratta di un vestito giacca con la gonna cortia, le maniche lunghe, le spalline imbottite, i bottoni dorati e una maxi scollatura che lascia pochissimo spazio all'immaginazione. Per completare il tutto la showgirl ha scelto un paio di sandali neri con dei dettagli in oro sul tallone di Ninalilou e degli orecchini pendenti a forma di spilla da balia di Messika. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in una coda di cavallo tiratissima, così da mettere in risalto sia i lineamenti del viso che il décolleté. Questa settimana l'argentina non ha forse dato il meglio di lei in fatto di sensualità?