Belén Rodriguez, il nuovo look con le extension: con i capelli lunghissimi è una dea Si dice ch Belén Rodriguez sia in crisi con il fidanzato Antonino ma non per questo rinuncia ai suoi impegni lavorativi. Di recente ha realizzato un servizio fotografico in intimo e per l’occasione ha cambiato look, mostrandosi in versione dei con dei capelli resi lunghissimi con alcune extension.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez non smette mai di sorprendere i fan e, sebbene da qualche giorno a questa parte si parli di lei per la presunta crisi con Antonino Spinalbese, continua a lavorare a pieno ritmo. Non si è mai presa una pausa dai suoi impegni professionali, neppure dopo aver partorito la secondogenita Luna Marì, e di certo non lo farà neppure in un momento come questo, in cui gli shooting e le apparizioni in tv possono "distrarla" dai possibili problemi di coppia. Certo, non ha esitato a mostrarsi senza trucco durante una serata casalinga con Santiago ma con l'inizio della nuova settimana ha realizzato un servizio fotografico in intimo. Non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, dove ha rivelato un nuovo e inedito look da dea.

Belén Rodriguez cambia hair look

Sarà perché aveva voglia di cambiare o semplicemente perché le esigenze sceniche glielo hanno imposto, ma la cosa certa è che Belén ha stravolto il suo hair look. Se fino a qualche giorno fa sfoggiava una chioma fino alle spalle, ora si è mostrata in versione dea della bellezza con dei capelli lunghissimi e ondulati. Come ha fatto a rivoluzionare acconciatura con tanta velocità? Si è servita di alcune extension che non solo le hanno donato delle lunghezze extra ma che hanno anche aggiunto un tocco di volume alla chioma. Come sta con questa pettinatura? È ancora più splendida e sensuale del solito.

Belén Rodriguez posa in intimo con le extension

Le foto in intimo di Belén

Per quale motivo Belén ha cambiato look? Non si tratta di una semplice questione di vanità, è diventata protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Jadea, il brand di intimo di cui da anni è testimonial. L'argentina ha mostrato una piccola anteprima dello shooting sui social, dove ha condiviso alcuni video direttamente dal backstage. Ha posato su delle lenzuola bianche con i "nuovi" capelli da dea e indosso solo degli slip. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Al polso portava il Love Bracelet in oro giallo di Cartier, prezioso che costa 6.900 euro sul sito ufficiale della gioielleria. In quanti non vedono l'ora di vedere la Rodriguez in questa inedita versione su tutti i cartelloni pubblicitari?