Belén Rodriguez senza trucco: il look acqua e sapone per la serata con Santiago Negli ultimi giorni si parla molto di Belén Rodriguez e della presunta crisi con Antonino Spinalbese e a confermare le voci sarebbe stato il sabato sera passato da sola con i figli. L’argentina non ha esitato a mostrarsi “al naturale”, apparendo decisamente diversa dal solito sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte si parla spesso di Belén Rodriguez: il suo rapporto con Antonino Spinalbese, il papà di Luna Marì, sarebbe in crisi, anche se nessuno dei due al momento ha ancora confermato o smentito la notizia di gossip. La cosa certa è che sul profilo social dell'argentina non c'è più traccia del compagno, nelle foto e nelle Stories recenti è sempre da sola con i suoi figli. Lo scorso weekend, in particolare, è rimasta a casa a guardare Tu Sì Que Vales in compagnia di Santiago, il primogenito nato dal matrimonio con l'ex marito Stefano De Martino, e non ha esitato a mostrarsi al naturale.

Sarà perché quando è a casa punta tutto su dei look acqua e sapone o perché semplicemente la vita da mamma la sfinisce, ma la cosa certa è che Belén Rodriguez ha detto no al make-up durante il suo sabato sera con Santiago. Nonostante l'assenza di rossetto, fondotinta, blush ed eye-liner, non ha avuto paura di realizzare una Stories in primo piano, nella quale ha addirittura ironizzato sul fatto che proprio in quel momento andava in onda Tu Sì Que Vales, sul cui palco era letteralmente impeccabile.

Belén Rodriguez senza trucco

La differenza rispetto a quando è truccata di tutto punto è decisamente evidente ma, sebbene abbia gli occhi e la bocca "al naturale", l'argentina è sempre bellissima. A completare il look "casalingo", una treccia spettinata con la quale lo stesso Santiago ha giocato. Insomma, sebbene Belén venga considerata un'indiscussa icona di splendore, quando rimane tra le mura di casa è una donna assolutamente "normale". Quante sono le star del suo calibro che non hanno paura di mostrarsi in versione acqua e sapone?