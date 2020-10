Belén Rodriguez è più impegnata che mai sul fronte professionale, si è lasciata la quarantena e le vacanze estive alle spalle e si è lanciata a capofitto nel lavoro. Nelle ultime ore è volata a Roma per registrare delle nuove puntate di "Tu Sì Que Vales" e, se ieri sera si è divertita con gli amici tra le strade della capitale, questa mattina si è alzata presto per recarsi sul set. Come ha fatto nei mesi scorsi, quando ha rivelato in anteprima alcuni dei look che avrebbe sfoggiato sul palco di Canale 5, anche questa volta non ha potuto fare a meno di immortalarsi in camerino. La showgirl è apparsa tra le "grinfie" del suo parrucchiere di fiducia, non esitando a mostrare l'inedito risultato finale.

Il nuovo taglio di Belén Rodriguez

Lollo Milano è uno dei "bracci destri" di Belén Rodriguez, è il suo hairstylist di fiducia e da anni lavora con lei per far sì che vanti una chioma impeccabile ogni volta che appare in pubblico. Nelle ultime ore è stato proprio lui a portare un tocco di novità all'immagine dell'argentina, stravolgendo il suo look in modo drastico. Le ha tagliato i capelli, facendola passare a un long bob che le arriva poco sotto le spalle, e ha modificato anche il colore. Belén ha detto addio al castano scuro, ha usato una tinta nocciola che le crea delle sfumature naturali sui toni del marrone che le donano moltissimo. Ha optato per una piega liscia con la fila laterale e le punte leggermente all'insù, anche se ha evitato di immortalarsi frontalmente, consapevole del fatto che rivelerà il look inedito nelle prossime puntate di "Tu Sì Que Vales". Insomma, a quanto pare il long bob è davvero il taglio must-have dell'autunno, parola di Belén Rodriguez.