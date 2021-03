Il pancino c'è e si vede: Belén Rodriguez è ormai arrivata al sesto mese di gravidanza e mostra la rotondità in una serie di foto dolcissime pubblicate su Instagram. Ormai è passato quasi un mese dall'annuncio ufficiale della gravidanza: sui social si è mostrata di profilo, serena e sorridente al sole, con un abitino premaman a fiori che mette in evidenza il profilo della pancia che cresce. Sappiamo che aspetta una femmina e che la bambina si chiamerà Luna Marì: aveva già svelato il nome durante la sua intervista a Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin. Nella didascalia della foto ha scritto una frase tenera e semplicissima: "Luna Marì e Belén", in segno del rapporto profondo che c'è già tra mamma e figlia.

La seconda gravidanza di Belén

Belén ha giù un figlio, Santiago, nato dalla relazione con Stefano De Martino. Dopo la rottura definitiva tra i due Belén ha trovato la felicità con un altro uomo, Antonino Spinalbese, di oltre dieci anni più giovane. Prevedibilmente, non sono mancati i soliti haters a criticare il rapporto tra i due, sia per i tempi che per la differenza di età. Ma la coppia si è sempre mostrata unita e innamorata e la loro felicità ora è stata coronata da una bambina in arrivo. Anche il piccolo Santiago ha accettato di buon grado la nuova relazione della mamma: Belén ha rivelato che il figlio pensa che Antonino sia un vero "principe".

in foto: Belen mostra la pancia su Instagram

I look premaman di Belen

Nonostante la gravidanza avanzi Belén mantiene una forma invidiabile e non rinuncia ad outfit sexy e glamour, come il crop top scintillante che ha mostrato sui social un paio di settimane fa. Fino a questo momento però la rotondità della pancia era ben evidente solo nelle foto in intimo: dagli ultimi scatti che ha condiviso invece il grembo è ben evidente anche sotto i vestiti. L'abito premaman che Belen ha scelto per una serie di scatti al sole parla già di primavera.

in foto: L’abito premaman a fiori di Belen

Si tratta di un vestito molto semplice e molto diverso dai look della showgirl: al posto dei crop top questa volta la showgirl ha indossato un abitino con le maniche lunghe, lo scollo rotondo e dei bottoncini che arrivano fino all'ombelico. La stampa a piccoli fiori bianchi ingentilisce anche il colore scuro del vestito. In versione sexy o romantica, Belén in questo periodo è radiosa e splendida in qualsiasi look.