Antonino Spinalbese, un anno con Belén: ha conservato la camicia col bacio stampato del primo appuntamento È passato un anno da quando Antonino Spinalbese e Belén Rodriguez hanno cominciato a frequentarsi e da allora di strada ne hanno fatta. Oltre a non essersi mai più lasciati, hanno messo al mondo anche la piccola Luna Marì. Per celebrare l’anniversario il fidanzato dell’argentina ha condiviso sui social un dettaglio inedito e piccante della loro storia.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha rivoluzionato in modo drastico la sua vita in poco più di un anno: se fino al primo lockdown si godeva il "ritorno di fiamma" con l'ex marito Stefano De Martino, la scorsa estate ha messo definitivamente un punto a quella relazione. Durante le successive vacanze da single ha incontrato Antonino Spinalbese, colui che è diventato la persona più importante della sua quotidianità. La loro relazione è cominciata in modo del tutto inaspettato ma in pochi mesi si è trasformata in un amore travolgente, tanto da averli spinti a mettere su famiglia. A un anno da quell'incontro che gli ha cambiato la vita, Antonino ha deciso di celebrare l'anniversario rivelando un dettaglio inedito del primo appuntamento.

La dolce dedica per il primo anno d'amore con Belén

È ormai risaputo che Belén e Antonino si siano incontrati la scorsa estate ma quasi nessuno conosce la data precisa in cui hanno cominciato a frequentarsi. A rivelarla di recente sui social è stato il neopapà di Luna Marì, che in una Stories ha celebrato il primo anno d'amore con l'argentina. L'ex parrucchiere ha condiviso una foto molto particolare e all'apparenza senza senso, nella quale ha immortalato in primo piano una camicia sui toni del sabbia con un bacio stampato sulla spalla. Nella didascalia ha scritto semplicemente "365 giorni fa", aggiungendo l'emoticon delle labbra e il tag di Belén.

L’omaggio di Antonino in occasione del primo anno con Belén

Antonino Spinalbese non ha mai più lavato la camicia del primo appuntamento

Sebbene Antonino non abbia dato altri dettagli sulla questione, il significato dello scatto sembra essere abbastanza chiaro: Spinalbese indossava proprio quella camicia al primo appuntamento con l'argentina e sarebbe proprio di quest'ultima il segno del rossetto sulla spalla. Considerando il fatto che ha conservato l'indumento così com'è per 365 giorni, il neopapà avrebbe dato un valore profondo a quella relazione fin dal primo momento. A quanto pare le sue impressioni non erano sbagliate: ad oggi non potrebbe essere più felice al fianco della Rodriguez, la donna che lo ha reso per la prima volta papà.