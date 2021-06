Una corretta skin care non passa solo attraverso l’utilizzo dei prodotti giusti, ma anche attraverso la loro giusta combinazione. Creme, maschere, sieri: tutto andrebbe usato secondo un ordine ben preciso, una sequenza capace di aumentare i benefici sulla pelle, pronta a ricevere i trattamenti e a sfruttare al massimo le proprietà degli ingredienti in essi contenuti. Piuttosto che affidarsi al caso, è meglio attenersi a una sequenza ponderata secondo la dermatologa americana Zoe Diana Draelos, ricercatrice ed esperta di skin care nota a livello mondiale. Nel 2014 aveva messo a punto il suo modello di beauty pyramid. A distanza di sette anni lo ha rivisitato e ne ha proposto una versione aggiornata pubblicata sul Journal of Drugs Dermatology.

La corretta skin care ha la forma di una piramide

Rispetto all’edizione di sette anni fa, la versione aggiornata della beauty pyramid della dottoressa Draelos tiene conto delle nuove scoperte in ambito cosmeceutico e dei nuovi studi sulla fisiologia della pelle. Ma non solo: tiene conto anche dei cambiamenti climatici e del diverso stile di vita che conduciamo oggi. Questi due aspetti influenzano molto l’aspetto e la salute della pelle. Il nuovo modello prevede alla base creme anti ossidanti e sieri protettivi-riparatori dei danni ambientali, al centro prodotti esfolianti e idratanti, in cima trattamenti mirati per la rigenerazione cellulare e il ringiovanimento a base di peptidi e cellule staminali. Si va dagli strati esterni a quelli interni della pelle, per provvedere al suo benessere a 360 gradi.

Step 1: proteggere

La pelle va incontro a un notevole stress quotidiano e c’è bisogno di proteggerla su diversi fronti: da un lato i raggi ultravioletti, dall'altro l’inquinamento ambientale, ma anche il fumo di sigaretta a cui si è esposti negli ambienti chiusi e la luce blu dei dispositivi elettronici che utilizziamo tutti i giorni. Il primo step della skin care secondo la dermatologa Draelos, quello alla base della sua piramide di bellezza, prevede la protezione della pelle attraverso ingredienti specifici. Gli antiossidanti sono un buon filtro solare, ma risultano ottimi anche i prodotti a base di retinolo, acido ascorbico, polifenoli del tè verde, vitamina B3 o PP.

Step 2: rinnovare

Esfoliare e idratare la pelle sono due step fondamentali, l’uno necessita dell’altro per contribuire in modo efficace a rinnovare la pelle. In particolare un’esfoliazione senza idratazione risulta eccessivamente eccessiva, mentre idratare senza esfoliare non contribuisce adeguatamente al turnover cellulare. Sono tantissimi gli ingredienti che si possono combinare. Sul fronte idratazione ci sono le cosiddette ‘microspugne’: acido ialuronico, glicerina, miele. Ci sono poi quelli che evitano la perdita eccessiva di acqua dalla pelle: vaselina, burro di karitè, cere, siliconi, oli minerali e vegetali. Sul fronte esfoliazione spiccano i sieri con alfa idrossiacidi, con acido salicilico e i retinoidi (questi ultimi sconsigliati d’estate).

Step 3: rigenerare

Dopo aver protetto, idratato ed esfoliato è il momento di attivare e rigenerare la pelle nel profondo. Questa è la fase corrispondente alla punta della piramide, la fase forse maggiormente interessata dalle nuove scoperte e tecnologie di ambito cosmeceutico. Eccellenti per questa funzione sono i peptidi: in commercio esistono molti sieri che li contengono, per stimolare la produzione di collagene, elastina, fibrina. La stimolazione del derma si può ottenere anche attraverso le cellule staminali: in ambito cosmetico si usano quelle derivate da piante o estratte dalle uova di lumaca Crytomphalus aspersa.