Beatrice di York sta per diventare mamma: mostra il pancione con il cappotto must-have dell’autunno Tra poche settimane la principessa Beatrice, nipote della regina Elisabetta, darà alla luce il suo primo figlio. Ha mostrato il pancione che cresce in occasione di una visita ai bambini dell’associazione Forget Me Not, di cui è patrona: sta facendo le “prove generali” per l’arrivo del royal baby?

A cura di Beatrice Manca

Anche i reali tornano al lavoro dopo le vacanze estive. Kate Middleton ha ripreso gli impegni ufficiali qualche giorno fa, sfoggiando il perfetto completo "back-to-work" per una visita a una base militare. Subito dopo è stata la volta di Beatrice di York: la nipote della regina Elisabetta ha partecipato a un garden party dell'associazione Forget Me Not, di cui è la patrona. La principessa, 33 anni compiuti da poco, è sposata con l'imprenditore di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi: è incinta e tra poco darà alla luce il primo figlio della coppia. All'evento di beneficienza ha sfoggiato il perfetto look premaman per l'autunno: giacca color cammello e abito morbido abbinato al cerchietto per capelli, la sua firma di stile.

Beatrice di York, foto via Instagram dell’associazione Forget Me Not Child

Il look premaman di Beatrice di York

Come tutti i reali, Beatrice di York è impegnata nella beneficienza: si occupa da anni di aiutare i bambini con la dislessia (che le è stata diagnosticata da bambina) ed è patrona dell'associazione Forget Me Not che si occupa di aiutare i bambini con problemi di salute e le loro famiglie. Proprio a un evento dell'associazione abbiamo visto la principessa con il pancione: ormai la data del parto è a poche settimane di distanza. Rispetto all'ultima apparizione pubblica, a Wimbledon, il pancione è ovviamente cresciuto, ma la principessa riesce comunque a valorizzare il pancione con il perfetto look autunnale.

Beatrice di York con il cappotto cammello, foto di Forget Me Not Child

La principessa ha indossato un abito premaman al ginocchio e si è protetta dai primi freddi di settembre con un cappotto cammello con le maniche a tre quarti e una cintura che tagliava la giacca stile impero, per valorizzare il pancione. Il cappotto cammello è un must have senza tempo, perfetto per l'autunno: il colore si abbina a qualsiasi look, dando un tocco di eleganza molto british (e molto royal). La principessa ha poi sfoggiato un cerchietto verde scuro sui capelli, la sua firma di stile.

Beatrice di York con il cerchietto verde sui capelli

Tra poche settimane la principessa Beatrice diventerà mamma: è incinta del suo primo figlio che sappiamo arriverà in autunno. Quindi ormai è solo questione di tempo: in molti hanno visto nella sua visita di beneficienza ai bambini ospiti dell'associazione le "prove generali" per quando lei stessa stringerà un neonato tra le braccia. Un alto royal baby è in arrivo!