Beatrice di York al Royal Wedding dopo essere diventata mamma: a un mese dal parto è in forma smagliante Beatrice di York ha partecipato al Royal Wedding del weekend, quello tra Philippos di Grecia e Nina Flohr. Per l’occasione ha riciclato un vecchio abito griffato, apparendo in forma smagliante a poco più di un mese dal parto.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stato all'insegna del romanticismo grazie allo spettacolare Royal Wedding di Philippos di Grecia e Nina Flohr. I due hanno rinnovato le loro promesse di amore eterno dopo aver pronunciato il fatidico sì durante un rito civile lo scorso dicembre e non hanno potuto fare a meno di organizzare una cerimonia in gran stile con tanto di invitati famosi e coronati. A rappresentare i Windsor, ad esempio, c'erano Eugenie e Beatrice di York, anche se è stata soprattutto la seconda ad attirare le attenzioni del pubblico, visto che è stata la sua prima apparizione pubblica ufficiale dopo il parto.

Il look da matrimonio di Beatrice di York

Il principe Philippos di Grecia è sempre stato il "figlioccio" della principessa Diana e del duca di Edimburgo ed è per questo che tra gli invitati non potevano mancare di volti noti di casa Windsor. Beatrice di York, in particolare, si è presentata all'evento in una versione elegantissima. Accompagnata dal Edoardo Mapelli Mozzi, è apparsa splendida in un lungo abito firmato Gucci, un modello bicolor con una sinuosa gonna nera, un corpetto incrociato con dei cristalli sulle cuciture e un maxi fiocco di paillettes rosa ricamato all'altezza della vita. Per completare il tutto ha scelto una pochette di Gabriela Hurst, un paio di tacchi a spillo di Carvela e un mezzo raccolto con i capelli leggermente ondulati.

La principessa ricicla il vecchio abito dopo il parto

Beatrice di York è diventata mamma per la prima volta a fine settembre e, nonostante sia passato solo poco più di un mese dal parto, sembra essere già tornata in splendida forma. Non sorprende, dunque, che abbia pensato bene di riciclare un vecchio look. Al Royal Wedding la principessa ha infatti indossato un abito sfoggiato al Global Gift Gala del 2018, anno in cui non aveva neppure in programma la gravidanza. Il dettaglio che è balzato subito all'occhio? Sebbene siano passati anni, il vestito le calza sempre alla perfezione, a prova del fatto che non ha risentito affatto degli effetti della dolce attesa.