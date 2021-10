Il Royal Wedding di Philippos di Grecia e Nina Flohr: la sposa indossa abito griffato e tiara di diamanti Philippos di Grecia e Nina Flohr si sono sposati lo scorso weekend, dando vita a uno dei Royal Wedding più romantici dell’ultimo anno. Al di là dei numerosi invitati reali, ad attirare le attenzioni è stato l’abito bianco (e griffato) della sposa, abbinato a una preziosissima tiara di perle e diamanti.

A cura di Valeria Paglionico

Dopo oltre un anno e mezzo di pandemia sono moltissime le coppie che hanno scelto di sposarsi nell'autunno 2021, così da coronare finalmente il proprio sogno d'amore a lungo rimandato. Lo scorso weekend è stato il turno della coppia reale formata da Philippos di Grecia e Nina Flohr: lui è l'ultimogenito di Costantino II e Anna Maria di Danimarca, lei una ereditiera svizzera e hanno pronunciato il fatidico sì durante una cerimonia religiosa ad Atene. I due erano già diventati ufficialmente marito e moglie nel dicembre 2020, avevano organizzato delle nozze civili a Saint Moritz, ma negli ultimi giorni hanno deciso di festeggiare in gran stile circondati dai maggiori rappresentanti dell'aristocrazia europea.

Gli ospiti reali al matrimonio di Philippos di Grecia e Nina Flohr

Sabato 23 ottobre è stata una giornata speciale per Philippos di Grecia e Nina Flohr: si sono sposati per la seconda volta presso la Cattedrale metropolitana dell'Annunciazione, ad Atene, la chiesa più grande della città. La location non è stata scelta a caso, è proprio lì che i genitori dello sposo hanno pronunciato il sì nel 1967 e, nonostante l'intera famiglia reale sia stata esiliata fino al 2004, Philippos ha voluto rimarcare il legame con la sua terra natale. Tra gli ospiti di un Royal Wedding di questo calibro non potevano mancare le "teste coronate", da Beatrice ed Eugenie di York con i rispettivi mariti, fino ad arrivare ad Andrea Casiraghi e a Sofia, regina emerita di Spagna.

Nina Flor con l’abito da sposa Couture di Chanel

L'abito da sposa di Nina Flohr

Nina Flohr ha un legame speciale con il mondo della moda, è infatti figlia di Thomas Flohr, fondatore della compagnia aerea VistaJet, e di Katharina Konečný, editor di Vogue Russia e direttore creativo di Fabergé, e non poteva che curare il look bridal nei minimi dettagli. Per la cerimonia religiosa ha infatti indossato un principesco abito in seta e taffettà, un modello della collezione Couture Autunno/Inverno 2021-22 di Chanel con una gonna ampia e sontuosa, lo scollo a barca decorato con alcuni dettagli in pizzo e un maxi fiocco intorno al punto vita. Non è mancato il tradizionale velo di tulle, agganciato all'iconica Antique Corsage Tiara, una preziosa corona di diamanti e perle che Anna Maria di Danimarca aveva ricevuto in dono dalla mamma Ingrid in occasione del suo diciottesimo compleanno. Philippos, invece, ha sfoggiato un elegante smoking in grigio scuro con la giacca tight.

