Chi non sogna di prendersi una pausa dalla frenetica vita quotidiana per concedersi un periodo di relax circondati dalla natura? È proprio quanto fatto da Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, due dei membri più amati della famiglia reale monegasca, che in piena pandemia hanno pensato bene di dire temporaneamente addio ai doveri di corte per trasferirsi in una fattoria nel sud della Francia. Se fino ad oggi eravamo sempre stati abituati a vederli elegantissimi tra eventi ufficiali, balli di corte e feste nazionali, ora le cose sono cambiate. Il figlio della principessa Carolina e sua moglie hanno pensato bene di rivedere le loro abitudini e darsi alla vita bucolica. Chi li immagina alle prese con capre, mucche, cavalli e pecore?

La "nuova" quotidianità dei reali monegaschi

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo si sono trasferiti nella fattoria di famiglia nel Sud della Francia, è proprio lì che stanno passando questo periodo di distanziamento sociale e non potrebbero esserne più felici. Come passano le loro giornate? Coltivano l'orto, giocano con i figli, preparano il formaggio, si occupano degli animali, dalle capre alle mucche, fino ad arrivare ai cavalli e alle pecore. Il loro sogno è diventare il più possibile autosufficienti, così da godersi a pieno una vita vissuta a contatto con la natura al 100%. Certo, di tanto in tanto si concedono anche qualche riunione in videochat, ma la vita di corte non gli mancherebbe affatto, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, in cui gli eventi mondani sono praticamente assenti.

La passione dei Royals per la vita di campagna

Sarà perché, tra lockdown e distanziamento sociale, tutti hanno "rallentato" le loro vite o perché semplicemente si ha bisogno di ritornare alle "origini", ma la cosa certa è che i Royals europei sembrano aver riscoperto la bellezza della vita bucolica. Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo non sono gli unici a essersi rifugiati in campagna, anche Kate Middleton e il principe William lo hanno fatto e, fin da quando è scoppiata la pandemia, si sono trasferiti nella residenza del Norfolk con i tre figli. Ci sono rimasti anche durante l'estate, ovvero quando l'emergenza sanitaria era leggermente rientrata, dichiarandosi felicissimi di poter vivere a stretto contatto con la natura, dando ai bimbi la possibilità di giocare all'aria aperta. Una volta terminato l'incubo Coronavirus, i reali torneranno tutti alle frenetiche vite di corte?