Carlo e Diana, a 40 anni dal matrimonio una fetta della torta nuziale viene messa all’asta Era il 29 luglio 1981 quando Carlo e Diana pronunciarono il fatidico sì e, nonostante la storia d’amore abbia avuto un tristissimo epilogo, il loro Royal Wedding continua a essere iconico. È per questo che, a 40 anni di distanza dalla cerimonia, i collezionisti bramano una fetta delle vecchia torta nuziale che è stata messa all’asta.

A cura di Valeria Paglionico

Il 29 luglio è una data che difficilmente può essere dimenticata dai fan della Royal Family: è il giorno in cui venne celebrato il matrimonio del principe Carlo e Lady Diana. Era il 1981 quando la coppia fece il suo ingresso trionfale nella cattedrale di St.Paul a Londra e, sebbene la loro storia arrivò a un triste epilogo 15 anni dopo, ovvero molto prima della scomparsa della compianta principessa, continua a rimanere un momento iconico della storia della monarchia inglese. Non sorprende, dunque, che per celebrare il 40esimo anniversario sia stata lanciata un'iniziativa che farà impazzire i collezionisti: il prossimo agosto verrà messo all'asta un pezzo della torta nuziale di quella giornata speciale.

La torta nuziale conservata dall'ex assistente della Regina Madre

In ogni Royal Wedding che si rispetti i dettagli vengono curati in modo maniacale e, complice il fatto che nessuno si sarebbe mai aspettato che tutto sarebbe terminato con un triste divorzio, anche alle nozze di Carlo e Diana venne fatto. Com'era la torta nuziale dei due principi? Era fatta di glassa e marzapane ed era decorata con uno stemma reale in rosso, blu e oro. La cosa che in pochi sanno è che una sua fetta è stata conservata con estrema cura da Moyra Smuth, un'impiegata di Clarence House, che all'epoca la ricevette in dono dalla Regina Madre. In tutti questi anni l'ha tenuta in una scatola di latta nella quale ha aggiunto un biglietto con su scritto "Maneggiare con cura. Torta nuziale del principe Carlo e della principessa Diana. M. C. Smith, 29-7-81".

All'asta anche il menù e il programma del Royal Wedding

Oggi, in occasione del 40esimo anniversario di Carlo e Diana, si torna a parlare di quella fetta di torta. Nel 2008 l'ex assistente personale della Regina Madre decisa di venderla a un collezionista ed è proprio quest'ultimo ad averla messa all'asta oggi. La data da ricordare è l'11 agosto, quando la fetta di torta nuziale sarà battuta dalla casa d’asta Dominic Winter di Cirencester, nel sud dell’Inghilterra. Chi si aggiudicherà l'ambito "trofeo" avrà inoltre anche una copia del programma del Royal Wedding e la stampa del menù della colazione nuziale che fece seguito a Buckingham Palace. Qual è il valore del "pacchetto"? Si parte da 500 sterline (meno di 600 euro), anche se probabilmente verrà venduto a un valore decisamente più elevato.