Ieri sera a Bari è andata in scena la finale di Battiti Live, il festival itinerante dell'estate che ha toccato diverse città della Puglia negli ultimi due mesi, e, anche se andrà in onda solo a inizio agosto, sui social già circolano numerosi video dell'evento. I cantanti che si sono esibiti sono stati moltissimi e tutti hanno spopolato con le loro hit estive. Ad attirare le attenzioni, oltre alla "padrona di casa" Elisabetta Gregoraci, sono state soprattutto le donne, da Elettra Lamborghini ad Alessandra Amoroso, fino ad arrivare a Elodie e Annalisa.

Da Alessandra Amoroso a Elettra Lamborghini: sfida di stile a Battiti Live

Battiti Live è arrivato al termine e settimana dopo settimana sono state moltissime le artiste che hanno calcato il palcoscenico del festival. In occasione della finale di Bari è andata in scena una vera e propria gara di stile. Elisabetta Gregoraci ha incantato tutti con i suoi due abiti dalle trasparenze audaci ma a farle concorrenza c'erano alcune delle cantanti, che hanno provato a dare il meglio di loro in fatto di look. Tra le più esuberanti non poteva che esserci Elettra Lamborghini, che ha puntato tutto su un aderentissimo body da "sirena" ricoperto di paillettes colorate, caratterizzato da alcune frange azzurre sulle maniche. Per completare il tutto ha indossato solo delle calze a rete color carne e delle sneakers, dando prova di essere la regina delle provocazioni. Molto più bon-ton, invece, Alessandra Amoroso, apparsa sul palco in compagnia dei Boomdabash con un minidress a fiori sulle tonalità del bianco e rosa, abbinato a dei sandali con il tacco a spillo e a un'elegante acconciatura raccolta.

Elodie con la gonna in vinile, Annalisa con l'abito di jeans

Tra le cantanti che si sono esibite a Bari c'erano anche due delle più amate ex concorrenti di "Amici di Maria De Filippi". La prima è Annalisa, apparsa più glamour che mai con un minidress in denim con una gonna dal taglio irregolare e un corpetto scollatissimo, abbinato a dei sandali stringati color oro con il tacco alto e a un giacchino nero portato con le maniche scorciate. Ha aggiunto un tocco di originalità con dei maxi orecchini rossi e pendenti che nel corso dell'esibizione ha "perso". Anche Elodie non si è voluta perdere un appuntamento tanto atteso e si è esibita in "Margarita" con indosso un completo in vinile total black, caratterizzato da un top crop con un taglio sul décolleté e una minigonna a vita alta. Insomma, la puntata finale di Battiti Live è stata una vera e propria gara di stile: chi l'ha vinta?