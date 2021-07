Barbara Berlusconi futura mamma: il look premaman da spiaggia è con la maxi gonna pareo Barbara Berlusconi è incinta, il prossimo novembre metterà al mondo il suo quinto figlio e non potrebbe essere più felice. Nonostante il pancione cresca, non rinuncia alla passione per la moda e sui social si è immortalata in una versione balneare super trendy.

A cura di Valeria Paglionico

Barbara Berlusconi è incinta, aspetta il suo quinto figlio dal compagno Lorenzo Guerrieri e non potrebbe essere più felice. Sta vivendo la gravidanza "in coppia" con la cognata Federica Fumagalli (moglie di suo fratello Luigi), non esitando a sfoggiare con lei degli adorabili look premaman coordinati. Certo, al momento la sua pancia è leggermente più piccola ma è chiaro che in versione futura mamma è assolutamente raggiante. La figlia del cavaliere Silvio Berlusconi non ha alcuna intenzione di rinunciare alla passione per la moda ma mano che le forme vengono modificate dalla dolce attesa e ne ha data l'ennesima prova con un nuovo scatto social.

Barbara Berlusconi segue il trend del costume intero in gravidanza

Mancano pochi mesi alla nascita del nuovo erede di casa Berlusconi, stando alle stime il quinto figlio di Barbara dovrebbero nascere nel novembre 2021, e, nonostante il pancione sempre più evidente, continua a essere più trendy che mai. Chi ha detto che in gravidanza non si possono seguire le tendenze più gettonate di stagione? Per andare al mare la figlia di Silvio ha infatti indossato un costume intero in giallo, modello must-have per le donne in dolce attesa, capace allo stesso tempo di proteggere ed esaltare le forme modificate dalla gestazione. Per completare il tutto ha scelto un cappello di paglia a falda larga e un'adorabile gonna pareo verde portata a vita altissima, anche questa un capo super fashion per le future mamme.

Cosa indossare al mare in gravidanza

Affrontare la gravidanza in estate non è un gioco da ragazzi: tra il caldo bollente e il pancione che cresce, ci si ritrova spesso a soffrire non poco tra sudore e piedi gonfi. Per combattere questi piccoli inconvenienti con stile, però, basta scegliere dei look premaman ad hoc. Cosa devono indossare le future mamme al mare? Il costume ideale è quello intero, meglio se con dei tagli cut-ou lungo la silhouette, così da sentirsi più sensuali e femminili. Coloro che vogliono mettere in mostra le forme della maternità possono optare per un bikini (come ha fatto Belén), anche se sarebbe bene attrezzarsi con copricostumi e parei (meglio se lunghi fino ai piedi, così da mascherare le caviglie gonfie). A completare il tutto non devono mancare occhiali da sole, cappello di paglia e scarpe basse, così da godersi il relax fondendo stile e comodità.