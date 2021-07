La famiglia Berlusconi si allarga sempre di più: i due figli del cavaliere, Barbara e Luigi, aspettano dei figli in contemporanea e non potrebbero essere più felici. A documentare la gravidanza è stata proprio Barbara, che sui social si è immortalata al fianco della cognata Federica Fumagalli, posando con lei con i pancioni in primo piano. Se da un lato la figlia dell'imprenditore, ormai alla sua quinta gravidanza, ha esaltato le forme modificate dalla gestazione con una maxi cintura intorno al punto vita, la Fumagalli, dopo essere diventata protagonista di un matrimonio da sogno lo scorso anno, ha sfoggiato un ventre "esplosivo", a prova del fatto che le mancano pochissime settimane al parto.

Le future mamme Berlusconi in coordinato

Le due future mamme di casa Berlusconi potevano mai rinunciare allo stile in gravidanza? Assolutamente no e hanno approfittato dello scatto di famiglia per vestire in coordinato, seguendo il trend dei look total pink, uno dei più gettonati dell'estate 2021. Barbara ha scelto una jumpsuit a righe bianche e rosa con i pantaloni palazzo e il corpetto scamiciata, l'ha abbinata a un paio di espadrillas con la zeppa. Federica ha preferito puntare sulla comodità con un abito oversize in rosa antico caratterizzato da una profonda scollatura sul décolleté e da un'abbottonatura frontale. Per completare il tutto ha poi sfoggiato un paio di sneakers bianche con i calzini in tinta a vista.

Il trend dei look total pink in versione premaman

È ormai risaputo che gli abiti e gli accessori rosa sono tra i must-have dell'estate 2021: stanno bene a tutti, sono glamour, unisex, freschi, sbarazzini e si rivelano perfetti anche per le future mamme come dimostrato da Barbara Berlusconi e Federica Fumagalli. Camicie over, jumpsuit, maxi abiti con le balze: in versione premaman il trend del total pink risulta essere ancora più fashion e sofisticato, riesce infatti a esaltare al massimo la bellezza e la femminilità di una donna in gravidanza. Quante sono le mamme che seguiranno la mania a poche settimane dal parto? L'unica cosa certa è che sarebbe una scelta di stile cool e super ricercata.