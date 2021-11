Barbara Berlusconi di nuovo mamma: il significato del nome scelto per il figlio Barbara Berlusconi è mamma per la quinta volta e per la quinta volta è un maschietto. Ecco come si chiama il 14esimo nipote di Silvio Berlusconi.

A cura di Giusy Dente

Barbara Berlusconi, foto via Instagram @bb_itsme

La figlia di Silvio Berlusconi è diventata di nuovo mamma. Per Barbara Berlusconi si tratta del quinto figlio, un altro maschio! La donna ha avuto due figli dal primo compagno Giorgio Valaguzza, un noto analista finanziario: Alessandro ed Edoardo oggi hanno rispettivamente 14 e 12 anni. Dal 2013 sta con l’imprenditore immobiliare Lorenzo Guerrieri. La coppia ha avuto il primo figlio, Leone, nel 2016 e il secondo, Francesco Amos, nel 2019. La famiglia si è adesso ulteriormente allargata.

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri

Barbara Berlusconi di nuovo mamma

Al momento dell’annuncio della gravidanza, nel mese di maggio, Barbara Berlusconi aveva scherzato proprio sul sesso del nascituro, augurandosi di mettere al mondo una femminuccia stavolta, dopo ben quattro maschietti. "Oppure mi toccherà chiamarlo Quinto" aveva scritto su Instagram. Ma si sa, nello scherzo c’è sempre un po’ di verità! Difatti quella che forse era solo una battuta venuta fuori ironicamente e con poca convinzione, si è tramutata in realtà! Il terzo figlio di Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri è stato chiamato proprio Ettore Quinto. Il piccolo è nato nella notte tra il 19 ed il 20 novembre, in una clinica in Svizzera.

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri

Il significato del nome Ettore Quinto

Ettore è un nome di origine greca, latinizzato in Hector e significa "sostenitore del popolo", "colui che detiene con forza". Chiaramente il nome trova la sua massima espressione antica nell'Iliade di Omero: Ettore, figlio maggiore del re di Troia Priamo, è il valoroso combattente della guerra di Troia che trova la morte per mano di Achille. Anche per questo il nome è così carico di sentimenti e valori che richiamano la forza, il potere, il coraggio, la lealtà, la competizione, l'energia, la serietà, la compassione. L'onomastico cade il 20 giugno. Per quanto riguarda Quinto, indica appunto l'essere il quinto figlio venuto al mondo. Risale ai nomi latini Quintus, Quintius e Quintilianus, tutti usati per riferirsi all'ordine di nascita all'interno della famiglia. Si festeggia il 19 marzo, mentre il 31 ottobre ricorre san Quintino.