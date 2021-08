Balenciaga lancia la felpa strappata: sembra “uscita da una rissa” ma costa oltre mille euro Balenciaga ha lanciato un capo che sta facendo non poco discutere: una felpa bucata e strappata che costa più di mille euro. Gli utenti del web non hanno esitato a fare ironia sulla questione, anche se in verità l’indumento è in piena linea con la tradizionale offerta della Maison.

A cura di Valeria Paglionico

Nella moda se ne vedono davvero di tutti i colori e a ogni stagione sono molti i brand che propongono capi e accessori super originali che, talvolta in modo del tutto inaspettato, diventano must-have. L'ultimo arrivato nella lista degli indumenti più bizzarri di tutti i tempi è firmato Balenciaga, Maison amatissima dalle celebrities, da Justin Bieber a Beyoncé, fino ad arrivare ad Adele. Non si tratta di un pantalone con la zip sul lato b, né tanto meno di una collana che sembra essere il filo di un telefono vintage, quanto piuttosto di una felpa col cappuccio completamente strappata. L'unico piccolo "inconveniente" è che gli utenti del web non l'hanno particolarmente apprezzata.

La felpa Balenciaga "rovinata ad arte"

La Maison parigina Balenciaga ha lanciato un capo che sta facendo non poco discutere. Si tratta di una felpa col cappuccio in cotone blu, con il logo sul petto e una serie di buchi e strappi sia sugli orli che sulle maniche. Come viene descritta sul web? Con queste parole: "Scegliete un approccio “rovinato ad arte” indossando questa felpa con cappuccio blu dall’effetto consumato di Balenciaga. Realizzata in pesante maglia di cotone, è un modello oversize con logo e dettagli decostruiti, dalle maniche all'orlo". Il suo prezzo è di 1.350 euro ma, nonostante ciò, nel Regno Unito ha registrato il sold-out in pochi giorni.

La felpa di Balenciaga

I commenti ironici degli utenti del web

Gli utenti del web non hanno esitato a fare ironia sulla questione, lasciando intendere che non sono disposti a spendere una cifra simile per una felpa strappata. "Per soli 1.300 euro sembrerà che tu abbia perso in una rissa", "Sembra un sacco della spazzatura". La verità, però, è che Balenciaga ha fatto dei capi "distrutti" il suo marchio di fabbrica, basti pensare al fatto che tra gli indumenti e gli accessori offerti ci sono jeans bucati, camicie con orli sfilacciati e cappellini sbiaditi. La felpa "bucata" è dunque in piena linea con le collezioni e, al di là delle polemiche, sembra avere tutte le carte in regola per diventare un must-have.