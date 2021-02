Aurora Ramazzotti è più attiva che mai dal punto di vista professionale e non solo perché il suo profilo social è seguitissimo, nelle ultime ore ha anche debuttato nei panni di "Iena" e, come dichiarato dalla conduttrice Alessia Marcuzzi, a partire da questo momento sarà nel cast del noto programma di Italia 1. Poco prima di darsi a questa nuova esperienza, la figlia di Michelle Hunziker si è concessa una passeggiata con le amiche nel centro di Milano e, complice il tempo sereno, ha sfoggiato un look casual che sa di primavera. Sebbene abbia puntato su dei capi trendy ma allo stesso tempo semplici, non ha rinunciato al lusso. L'outfit in jeans e tartan nasconde infatti un dettaglio griffatissimo che vale una fortuna.

Il look "da passeggiata" della figlia di Michelle Hunziker

Come si può non approfittare di una giornata soleggiata in zona gialla per fare una passeggiata in centro? È proprio quanto fatto di recente da Aurora Ramazzotti, che non ha esitato a sfoggiare un look incredibilmente trendy che ha anticipato la nuova stagione. La figlia di Eros e Michelle è stata paparazzata tra le strade di Milano con indosso un maglioncino nero, una minigonna tartan a vita alta e un giubbino di jeans imbottito di pelliccia portato sbottonato. Per completare il tutto ha scelto dei collant velati, una mascherina rosa e le scarpe must-have del momento, gli anfibi con la zeppa, per la precisione il modello con la suola "a carrarmato" di Bottega Veneta. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale vengono venduti a 850 euro.

La borsa di lusso di Aurora Ramazzotti

Il vero dettaglio di lusso dell'outfit di Aurora non sono però le calzature, quanto piuttosto la borsa a tracolla portata su una spalla. Si tratta di un modello in pvc trasparente che di sicuro spopolerà durante la prossima bella stagione, l'unico piccolo "inconveniente" è che costa una fortuna. È infatti firmata Off-White, è decorata con la stampa Arrows sulla patta e ha una tasca interna a soffietto che permette di tenere coperto il contenuto. Il suo prezzo, però, fa impallidire, visto che sul web viene venduta a 995 euro, anche se attualmente è possibile trovarla a una cifra leggermente scontata grazie ai saldi di fine stagione. Insomma, a quanto pare la Ramazzotti non più fare a meno delle griffe e "nasconde" degli accessori davvero lussuosi anche nei look più comodi e casual.