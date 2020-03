Il denim non stanca mai, né passa di moda, lo sa bene Aurora Ramazzotti che ama sfoggiarlo ogni volta che può. Negli ultimi post pubblicati su Instagram, la figlia di Eros Romazzotti e di Michelle Hunziker ha dimostrato il suo amore proprio per il total look denim, mixando colori e modelli. Dalla gonna a vita alta al crop top abbinato con giacca bicolore. Sempre attenta alle mode, anche Aurora ha abbracciato l'ultima tendenza per la Primavera/Estate 2020 che incorona proprio il jeans protagonista indiscusso della scena. Nessuna novità, però, perché come già i Balloon Jeans, anche il total look denim affonda le sue radici direttamente negli anni '90.

Total look denim: come piace agli stilisti

Amante del denim, Lorenzo Serafini lo ha sempre utilizzato per le sue collezioni e non poteva di certo mancare neppure sulla passerella della collezione Primavera/Estate 2020 di Philosophy di Lorenzo Serafini, nella quale ha dato vita a una "Denim tale", una favola dedicata proprio all'amore per questo tessuto: abiti con spalle imponenti e fiori, giacche con bottoni dorati e tute con volant, tutto rigorosamente in denim. Non si tratta solo di abiti, però. Tanto denim ha sfilato anche sulla passerella di Celine, dove lo stilista Hedi Slimane lo ha proposto in mood anni '70 rivisitato con l'aggiunta di dettagli e accessori animalier e capi bon ton. Sportmax lo ha declinato su abiti a portafoglio, trench e camicie con maniche godet, nel blu scuro, lo stesso scelto anche da Bottega Veneta. La tela è stata scelta anche per molti accessori della prossima stagione, come Dior che l'ha utilizzata sull'iconica borsa Saddle o Chanel che l'ha scelta per la borsa 19 e per il modello Gabrielle, abbinandola a logo e catene in metallo.

lipkit kylie forever A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner) on Mar 9, 2020 at 11:05am PDT

Come indossare il trend amato dalle star

Tra le celebrities che lo hanno sfoggiato, Aurora Ramazzotti non è l'unica. Come lei anche Kylie Jenner, che ha indossato un abito di jeans aderente con borsa matelassé di Chanel abbinata. Lontano dall'essere eccessivo, il total look denim è adatto a qualsiasi occasione, che sia di giorno indossato con sneakers e maxi occhiali o di sera con décolleté a punta e gioielli. Il segreto per non andare incontro a cadute di stile è scegliere lavaggi simili, se non uguali, o richiamare le variazioni cromatiche di uno dei capi che si indossano. In ogni caso, che sia ton sur ton o che si preferiscano le sfumature dal bianco allo stone-washed, il total look denim va indossato head-to-toe ovvero da capo a piedi, ed è la tendenza per la prossima stagione che difficilmente abbandoneremo.