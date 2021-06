Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sono tornati a essere amici, a sancire la pace fatta sono stati alcuni adorabili scatti postati sui social da entrambi. Lo scorso anno avevano avuto degli screzi e, complice la partecipazione al GF Vip del noto influencer, per molti mesi non si erano né visti nè parlati. Più volte, però, all'interno della casa di Cinecittà Tommy aveva fatto riferimento al rapporto con la figlia di Michelle Hunziker, spiegando che, una volta terminato il reality, avrebbe voluto chiarire, così da salvare quell'amicizia nata tra i banchi di scuola. A quanto pare questo incontro "pacificatore" è avvenuto e ora i due sono più uniti che mai. Il dettaglio che li rende ancora più adorabili e affiatati? La comune passione per la moda.

Aurora col cappello di paglia, Tommaso in bermuda

Oltre a essere migliori amici, Tommaso e Aurora sono anche influencer e icone di stile e lo hanno dimostrato nelle loro prime foto social post-riconciliazione, nelle quali hanno sfoggiato dei look super trendy. La figlia di Michelle ha abbinato dei jeans Levi's leggermente a zampa a un body scollato in verde militare portato senza reggiseno. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri col tacco, degli occhiali da sole scuri da diva e un adorabile cappellino di paglia, accessorio must-have dell'estate. Tommy ha invece posato in bermuda beige e sneakers. Il pezzo forte dell'outfit? Una delle sue tanto amate camicie colorate e a fantasia, questa volta portata sbottonata, così da lasciare intravedere canotta bianca.

Perché Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti avevano litigato?

Nonostante solo di recente Tommy e Aurora abbiano ufficializzato su Instagram la "pace fatta", già qualche tempo fa avevano fatto la loro prima apparizione social fianco a fianco. Tra gli invitati alla prima cena organizzata dall'influencer nella sua nuova casa milanese, quella a tema zeppe glitterate, c'era infatti anche la figlia di Eros e Michelle. Certo, non è stata fotografata in primo piano proprio come tutti gli altri ospiti ma è chiaro che aveva già "sotterrato l'ascia di guerra". Il motivo per cui i due avevano litigato? Una vacanza a Capri disdetta all'ultimo momento dalla Ramazzotti, che avrebbe preferito rimanere al fianco del fidanzato Goffredo dopo l'improvvisa scomparsa di sua nonna. Tommy, però, avrebbe ammesso che la colpa di quell'incomprensione sarebbe stata il suo "caratteraccio" e oggi non può fare a meno di dichiarare che Aurora è tra le persone che lo rendono felice.