Con l'inizio di una stagione in molti provano a dare una svolta alla loro immagine, così da dare il via a un nuovo periodo della propria vita con il piede giusto. Le star non riescono a resistere a questa tentazione e non perdono occasione per fare visita al parrucchiere di fiducia, documentando il cambio look sui social. L'ultima ad averlo fatto è stata Aurora Ramazzotti, si è rivolta all'hairstylist della mamma Michelle Hunziker e ci ha dato un "taglio netto". Se fino ad oggi l'avevamo sempre vista con i capelli pari, ora le cose sono state rivoluzionate e la star appare completamente trasformata: ecco il suo nuovo taglio di capelli.

Aurora Ramazzotti ha tagliato i capelli

Roberto Farruggia è tra i parrucchieri più amati dalle star e, dopo aver curato l'acconciatura di Simona Ventura e di molte sue colleghe, ha visto finire tra le sue "grinfie" anche Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle ha detto addio al taglio pari che l'ha sempre contraddistinta ed è passata a un ciuffo corto portato lateralmente. Ha dato anche una spuntatina alla chioma, evitando però di scalarla, mentre, per quanto riguarda il colore, è rimasta fedele alle sfumature caramello sulle punte. La Ramazzotti ha condiviso delle Stories del nuovo look, è apparsa senza trucco con indosso un top nero e non ha potuto fare a meno di mettere in mostra il ciuffo che ha aggiunto un tocco sbarazzino alla sua immagine. Insomma, a quanto pare Aurora aveva bisogno di un cambiamento per l'autunno: in quante si ispireranno a lei per rendere la propria chioma lunga più svelta e trendy? Il risultato sembra essere assicurato